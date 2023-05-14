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На выборах президента Турции лидирует Эрдоган. Подсчёт продолжается

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.14 19:03
Выборы в Турции
Выборы в Турции / AP nuotr.

На президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Эрдоган лидирует с 59.47%. То есть он побеждает уже в первом туре.

У его основного соперника, кандидата от оппозиционного объединения "Народный альянс" Кемаля Кылычдароглу - 34.79%. Такие результаты приводит Reuters со ссылкой на новостной канал TRT Haber после подсчета 9% избирательных бюллетеней.

Обработка результатов продолжается. Ранее высказывались предположения, что Турцию может ожидать второй тур президентских выборов. Нынешнее голосование называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства.

Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер заявил, что воскресное голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах.

Всего на президентских выборах были представлены три кандидата — Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кылычдароглу и представитель политического блока "Альянс АТА" ("альянс предков") Синан Оган.

Радио Свобода

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