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Новости2023.05.14 02:45

C 2024 года Литва ужесточает порядок ввоза наличных через границу с Беларусью и Россией

НГ LRT.lt
Новая газета. Балтия, LRT.lt 2023.05.14 02:45
Наличные деньги
Наличные деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

С 2024 года увеличатся штрафы за неверно задекларированные наличные, ввезенные в Литву. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Закон о налоговом администрировании принял парламент страны, передает LRT.

Штрафы за первое нарушение составят от 390 до 1200 евро, за повторное - от 1040 до 3900 евро. Также допускается конфискация суммы, которая была ввезена в страну с нарушением законодательства.

За несоблюдение требований международных платежных операций поставщиков услуг предлагается оштрафовать на сумму от 1800 евро до 3800 евро. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 6000 евро.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, представляя поправки в Сейме, пояснила, что процедура ужесточается из-за значительного увеличения потока наличных денег, перевозимых через границу с Россией и Беларусью, «вероятно, похищенных с захваченных территорий Украины».

По ее словам, за два месяца - декабрь прошлого и январь этого года, когда готовились поправки, выявлено 84 случая, когда граждане России, Беларуси, Польши и Литвы пытались ввезти более 41 млн гривен (1,055 млн. евро).

Новая газета. Балтия

# Литва
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