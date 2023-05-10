Спикер не считает, что в аккаунте Сейма в Facebook надо отказаться от цветов флага Украины

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с позицией Геральдической комиссии и не считает, что в аккаунте Сейма в соцсети Facebook следует отказаться от цветов украинского флага.

"Я так не думаю", - сказала она BNS в среду, отвечая на вопрос, следует ли отказаться от цветов украинского флага на аккаунте Сейма в Facebook.

Она сказала, что согласна с позицией, что использование символов другой страны оправдано в исключительных обстоятельствах.

"По моему мнению, исключительные обстоятельства длятся до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что в условиях продолжающейся войны одна из задач Литвы - не ослаблять внимания и помощи Украине.

"Я считаю, что своими делами, поступками и символическими шагами мы показываем максимальную поддержку Украине, которая в ней нуждается. Я считаю, что здесь не место для проявления какого-то бюрократического отношения", - сказала она.

Канцелярия Сейма в среду также заявила BNS, что не может принять аргументы Геральдической комиссии и не будет учитывать ее просьбу об изменении средств изобразительной коммуникации в своих средствах неформальной коммуникации.

Геральдическая комиссия ранее призвала государственные учреждения прекратить использование украинской символики в аккаунтах в Facebook. В письме к Сейму и правительству комиссия заявляет, что "не может положительно относиться к замене символики официальных литовских учреждений на украинскую символику или к их не всегда корректному сочетанию".

По мнению Комиссии, хотя желание оказать моральную поддержку Украине и ее гражданам вполне понятно, замена таких символов "может быть поддержана только как краткосрочное явление - по какому-либо поводу".

После начала войны в Украине некоторые литовские учреждения, включая Сейм, сменили свои логотипы с цветов литовского флага на цвета Украины, чтобы выразить солидарность со страной, подвергшейся нападению России.