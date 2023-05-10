Naujienų srautas

Виктория Чмилите-Нильсен
Новости 1 мин. назад

Спикер не считает, что в аккаунте Сейма в Facebook надо отказаться от цветов флага Украины

День победы на Кипре
Новости 37 мин. назад

Советские символы, песни и буквы "Z" на Кипре: местные литовцы возмущены празднованием российского Дня Победы

Рига
Новости 53 мин. назад

В Латвии русскоязычных будут называть "русофонами" и "русолингвами"

Вашингтон
Новости 1 ч. назад

Литва должна убедить Вашингтон не переводить внимания от Украины – экс-чиновник США

Европейский Союз
Новости 1 ч. назад

ЕК выплатила Литве 542 млн евро средств Фонда восстановления и повышения устойчивости

Автомобили
Новости 2 ч. назад

Новый режим проверки здоровья водителей: пожилые люди могут потерять возможность сесть за руль

В российском аэропорту
Новости 2 ч. назад

Путин отменил визовый режим для грузин и разрешил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Владимир Путин
Новости 2 ч. назад

Путин на встрече с редакторами СМИ прокомментировал атаку Кремля беспилотниками

Вакцина от COVID 19
Новости 2 ч. назад

Кабмин решил подарить Азербайджану почти 5 тыс. вакцин от коронавируса

9 мая
Новости 3 ч. назад

9 мая в Латвии: задержаны 26 человек, открыто 38 административных и 4 уголовных дела

Владимир Путин
Новости 3 ч. назад

Кто приехал к Владимиру Путину на празднование 9 мая: анализ политолога Федора Крашенинникова

Facebook
Новости 4 ч. назад

Комиссия призывает ведомства Литвы не использовать украинскую символику в профилях Facebook

Пентагон
Новости 4 ч. назад

Пентагон подтвердил, что в Украине сбили ракету "Кинжал"

Супермаркет в день референдума 2003 год
Новости 5 ч. назад

Бюллетени на трех языках, два дня голосования и товары за копейки - 20 лет назад решалось будущее Литвы в ЕС

Урсула фон дер Ляйен
Новости 5 ч. назад

Еврокомиссия: новые санкции против РФ затронут товары из третьих стран

Поезд
Новости 5 ч. назад

«Литовские железные дороги» повысят цены на билеты в среднем на 11% с июня

Новости2023.05.10 17:10

Спикер не считает, что в аккаунте Сейма в Facebook надо отказаться от цветов флага Украины

B
BNS, LRT.lt 2023.05.10 17:10
Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / E.Blaževič/LRT nuotr.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с позицией Геральдической комиссии и не считает, что в аккаунте Сейма в соцсети Facebook следует отказаться от цветов украинского флага.

"Я так не думаю", - сказала она BNS в среду, отвечая на вопрос, следует ли отказаться от цветов украинского флага на аккаунте Сейма в Facebook.

Она сказала, что согласна с позицией, что использование символов другой страны оправдано в исключительных обстоятельствах.

"По моему мнению, исключительные обстоятельства длятся до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что в условиях продолжающейся войны одна из задач Литвы - не ослаблять внимания и помощи Украине.

"Я считаю, что своими делами, поступками и символическими шагами мы показываем максимальную поддержку Украине, которая в ней нуждается. Я считаю, что здесь не место для проявления какого-то бюрократического отношения", - сказала она.

Канцелярия Сейма в среду также заявила BNS, что не может принять аргументы Геральдической комиссии и не будет учитывать ее просьбу об изменении средств изобразительной коммуникации в своих средствах неформальной коммуникации.

Геральдическая комиссия ранее призвала государственные учреждения прекратить использование украинской символики в аккаунтах в Facebook. В письме к Сейму и правительству комиссия заявляет, что "не может положительно относиться к замене символики официальных литовских учреждений на украинскую символику или к их не всегда корректному сочетанию".

По мнению Комиссии, хотя желание оказать моральную поддержку Украине и ее гражданам вполне понятно, замена таких символов "может быть поддержана только как краткосрочное явление - по какому-либо поводу".

После начала войны в Украине некоторые литовские учреждения, включая Сейм, сменили свои логотипы с цветов литовского флага на цвета Украины, чтобы выразить солидарность со страной, подвергшейся нападению России.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

День победы на Кипре
8
38 мин. назад

Советские символы, песни и буквы "Z" на Кипре: местные литовцы возмущены празднованием российского Дня Победы

8
Рига
54 мин. назад

В Латвии русскоязычных будут называть "русофонами" и "русолингвами"

Вашингтон
1 ч. назад

Литва должна убедить Вашингтон не переводить внимания от Украины – экс-чиновник США

Европейский Союз
1 ч. назад

ЕК выплатила Литве 542 млн евро средств Фонда восстановления и повышения устойчивости

Автомобили
2 ч. назад

Новый режим проверки здоровья водителей: пожилые люди могут потерять возможность сесть за руль

В российском аэропорту
2 ч. назад

Путин отменил визовый режим для грузин и разрешил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Владимир Путин
2 ч. назад

Путин на встрече с редакторами СМИ прокомментировал атаку Кремля беспилотниками

Вакцина от COVID 19
2 ч. назад

Кабмин решил подарить Азербайджану почти 5 тыс. вакцин от коронавируса

9 мая
3 ч. назад

9 мая в Латвии: задержаны 26 человек, открыто 38 административных и 4 уголовных дела

Владимир Путин
5
3 ч. назад

Кто приехал к Владимиру Путину на празднование 9 мая: анализ политолога Федора Крашенинникова

5
Аудрюс Гиржадас
6
2023.05.09 19:02

Аудрюс Гиржадас: "Уже понятно - «Евровидение» началось"

Желто-голубая символика «Евровидения 2023».
6
Первый полуфинал "Евровидения-2023"
13
2023.05.10 09:53

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

13
Роберт Гилкрист
2023.05.09 17:29

Послы Германии и США осуждают "антисемитские заявления" Жемайтайтиса

Школа (ассоциативное фото)
8
2023.05.10 08:28

"1400 евро? Кто зарабатывает такие деньги?": литовские учителя правдиво рассказали о своей зарплате и нагрузке

8
Супермаркет в день референдума 2003 год
7
2023.05.10 11:49

Бюллетени на трех языках, два дня голосования и товары за копейки - 20 лет назад решалось будущее Литвы в ЕС

7
Facebook
2023.05.10 12:44

Комиссия призывает ведомства Литвы не использовать украинскую символику в профилях Facebook

Д. Кулеба
2023.05.10 08:52

Кулеба предостерег от чрезмерных надежд на наступление ВСУ

Первая полоса органа нацистской партии - газеты Voelkischer Beobachter, номер за 31 января 1933 года, на следующий день после назначения Гитлера главой правительства Германии
2023.05.10 08:38

В Сейме – предложение уравнять действия РФ в Украине с преступлениями СССР и нацистов

Владимир Путин
5
2023.05.10 13:17

Кто приехал к Владимиру Путину на празднование 9 мая: анализ политолога Федора Крашенинникова

5
Автомобили
2023.05.10 15:08

Новый режим проверки здоровья водителей: пожилые люди могут потерять возможность сесть за руль