С 1 мая в Литве вступил в силу закон о десоветизации

По словам инициатора закона Пауле Кузмицкене, самоуправления в первую очередь должны пересмотреть названия, используемые в общественных пространствах городов и поселков.

«Мы видим, что закон достаточно жесток, он четко регламентирует процессы, и мы надеемся, что он будет действенным, а не декларативным, и мы хотим, чтобы процесс не затягивался. С другой стороны, мы поощряем обратную связь с общественностью. Мы хотим, чтобы самоуправления проявили инициативу, как можно скорее проверили, просканировали свои общественные пространства, составили необходимые списки, взялись за изучение того или иного знака, пропагандирующего тоталитаризм, и обратились к сформированной комиссии», – сказала на пресс-конференции председатель парламентской Комиссии по борьбе за свободу и государственной исторической памяти П. Кузмицкене.

Пауле Кузмицкене / I. Gelūno/BNS nuotr.

Депутат отметила, что долгое время за муниципалитетами было оставлено право самостоятельно заниматься общественными пространствами; возможно, по этой причине инициативам по декоммунизации уделялось недостаточно внимания.

«Похоже, что этим правом не воспользовались. Скорее всего, не хватило знаний и не хватило политической воли. Этот закон станет хорошим инструментом для муниципалитетов, чтобы пересмотреть названия на вверенных территориях. А эксперты, комиссия, опираясь на свои знания, помогут решить, должен ли оставаться тот или иной знак, пропагандирующий тоталитаризм», - сказала П. Кузмицкене.

Демонтаж памятника советским воинам на вильнюсском Антакальнисском кладбище / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

По словам председателя Комиссии по борьбе за свободу и государственной исторической памяти, еще одним инструментом декоммунизации, который предусмотрен законом, является укрепление существующих музеев и создание новых.

«Как уже не раз говорилось, необходимо укреплять существующие музеи и места памяти, где представлены преступления режима, но при этом следует подумать и о создании новых музеев. Такие музеи могли бы появиться в Лукишкской тюрьме, в других аутентичных местах. Может быть такой музей и во дворце правительства, если правительство там больше не будет работать, – ведь когда-то в этом здании располагалась и партийная номенклатура. Такая аутентичность позволила бы нам лучше понять и прочувствовать, с какими режимами мы сталкивались», – отметила член Сейма.