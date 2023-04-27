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Новости2023.04.27 17:40

Столтенберг в июне прибудет в Литву наблюдать за учениями германской бригады

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BNS, LRT.lt 2023.04.27 17:40
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил в четверг, что в июне он посетит Литву, чтобы наблюдать за военными учениями германской бригады, приписанной к стране.

"(Германская бригада - BNS) будет проводить учения в Литве позже в этом году, в июне, и я буду присутствовать на этих учениях", - сказал Столтенберг литовским журналистам на удаленной пресс-конференции.

Как сообщили BNS в Вооруженных силах Литвы, учения немецкой бригады Griffin Storm запланированы на конец июня - начало июля, в них примут участие 800-900 военнослужащих.

По словам представителей армии, это одни из четырех крупных учений немецкой бригады, запланированных в Литве в этом году.

"Они продемонстрируют способность использовать возложенные на них обязанности. Новым является то, что у нас есть силы, которые знают местность, умеют сливаться с литовскими силами и будут тренироваться и развертываться в Литве. Это повысит нашу способность быстро развертывать силы там, где нужно", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что направление германской бригады в Литву отражает прошлогоднее решение лидеров НАТО в Мадриде увеличить число международных батальонов союзников, дислоцированных на восточном фланге НАТО, до размеров бригады по мере необходимости.

Батальон под командованием Берлина развернут в Литве с 2017 года, но о присутствии подразделения в несколько раз больше - бригады - две страны договориться не могут.

Литва добивается постоянного присутствия вооруженных сил, но пока в стране находится только штаб подразделения. Берлин говорит, что часть бригады будет базироваться в Литве, часть - в Германии, а все подразделение в случае необходимости будет быстро переброшено в Литву.

Литва надеется, что к 2026 году в стране будет создана необходимая инфраструктура для размещения германской бригады.

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