Вильнюсский аэропорт изменил решение: туалеты останутся бесплатными

Вильнюсский аэропорт решил не брать плату за пользование туалетом в зале прилета.

"На данном этапе принято решение не брать плату з пользование туалетом. В ближайшее время мы заново рассмотрим основные решения, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, партнеров, работающих в терминале, и встречающих их людей", - сказал LRT.lt представитель "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас.

LRT.lt напоминает, что на прошлой неделе пассажиры заметили платежные автоматы, висящие возле двух туалетов в терминале прибытия Вильнюсского аэропорта.

Туалет в Вильнюсском аэропорту / LRT nuotr.

Т. Василяускас рассказал LRT.lt, что литовские аэропорты собирались брать плату за 2 туалета в зоне прилета, чтобы избежать антисоциальных людей, которые запираются в туалетах на ночь и не пускают других людей.

"Это сделано для того, чтобы ограничить доступ в туалеты антисоциальных людей и людей с различными зависимостями. Асоциальные люди идут в зону прилета, где, например, родственники ожидают прибытия. Они представляют собой серьезную проблему, иногда даже проблему безопасности для пассажиров, когда приходится вызывать полицию", - пояснил Т. Василяускас.