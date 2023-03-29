Шюгждинене крайне разочарована заявление МОК о возвращении россиян на соревнования

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене назвала последнее предложение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских и белорусских спортсменов, не связанных с вооруженными силами, для участия в соревнованиях под нейтральным флагом "очередным огромным разочарованием".

"Это очередное огромное разочарование Международным олимпийским комитетом. Его Исполнительный комитет дает рекомендации международным спортивным федерациям, которые открывают дверь для спортсменов из стран-агрессоров - России и Беларуси - для участия в соревнованиях под нейтральным флагом", - сказал Шюгждинене в комментарии, опубликованном во вторник.

Министр говорит, что необходима дальнейшая работа для того, чтобы международные федерации не "потеряли голову" и не отменили уже принятые ими решения о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

"Интересно, задается ли Томас Бах вопросом, как мы будем жить, зная, что почти триста украинских спортсменов больше никогда не примут участие в соревнованиях, включая чемпиона мира по боксу среди юниоров, который погиб несколько дней назад?". - цитирует министра Министерство образования, науки и спорта в своем релизе.

Она напоминает, что в феврале было опубликовано совместное заявление министров спорта 35 стран, призывающее МОК пересмотреть решение об участии России и Беларуси в олимпийских играх.

Президент МОК Бах во вторник рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов, не связанных с армией, на соревнования в качестве частных лиц под нейтральным флагом.

Бах объявил, что МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий разрешить "спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов".

МОК также заявляет, что команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не должны рассматриваться, и что спортсмены, активно поддерживающие войну в Украине, не должны участвовать в соревнованиях. Кроме того, из-за санкций Россия и Беларусь по-прежнему не имеют права проводить международные спортивные мероприятия на своей территории.