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Политики предлагают приглашать в Литву нянь из третьих стран: "Это облегчит жизнь литовских семей"

ЙД
Йонас Девейкис, LRT.lt 2023.03.28 16:54
Няня (ассоциативное фото)
Няня (ассоциативное фото) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Политик Юстас Джюгелис предлагает правительству ратифицировать программу "au pair", чтобы в будущем в Литву могли приезжать няни из развивающихся стран. По его словам, это облегчит повседневную жизнь литовских семей и положительно скажется на экономике и демографии страны. 

"Это программа ("Au pair" - LRT), по которой няни из развивающихся стран могут приезжать в Литву в упрощенном порядке, чтобы помогать ухаживать за детьми и выполнять работу по дому", - сказал во вторник на пресс-конференции консерватор, председатель Комитета по социальным вопросам и труду Ю. Джюгелис.

По его словам, в западных странах эта программа существует уже давно, но Литва 5 лет назад отказалась ее ратифицировать.

"После того как Литва ратифицировала одну из директив в 2018 году, она решила не ратифицировать программу au pair, поэтому волонтеры и исследователи могут приезжать в Литву по упрощенной процедуре, а няни - нет", - сказал политик.

По мнению Джюгелиса, няни из третьих стран могли бы стимулировать литовцев заводить больше детей, так как они помогали бы в уходе за детьми.

Няня (ассоциативное фото)
Няня (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Когда мы видим определенные демографические тенденции, когда мы видим, что рождаемость значительно снизилась, например, в прошлом году родилось всего 23 000 детей, тогда как 10 лет назад было 32 000. Очевидно, что нужно приложить все усилия, чтобы облегчить повседневную жизнь семей", - сказала политик.

Людям, прибывающим по программе au pair, должно быть предоставлено пособие и жилплощадь.

"Они также должны учить литовский язык. Это помогло бы людям интегрироваться в наше общество", - сказал Джюгелис.

Политик предлагает ратифицировать программу au pair, чтобы в будущем няни из развивающихся стран могли приезжать в Литву. По мнению Джюгелиса, в Литву могли бы приезжать няни из культурно близких стран.

"Мы можем говорить об Украине, Армении, Грузии, в конце концов, о Филиппинах и других странах", - сказал он.

Матери поддерживают это решение

Лина Красаускене из сообщества матерей Motherhood.is.sexy сказала, что матери склонны искать помощь в воспитании своих детей.

"Матери очень охотно ищут решения, чтобы облегчить свою повседневную рутину. Они ищут помощь в ведении домашнего хозяйства, чтобы иметь возможность передохнуть и легче воспитывать детей", - отмечает Лина Красаускене.

Няня (ассоциативное фото)
Няня (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По ее словам, она провела опрос в социальных сетях, в котором приняли участие более 1000 респондентов.

Опрос показал, что более 50% матерей искали нянь, домработниц и других помощников по дому очень часто.

"Более 40% респондентов отметили, что поиск был трудным. Кроме того, более 50% респондентов говорят, что в будущем будут искать нянь или помощь в ведении домашнего хозяйства", - сказала Красаускене.

Говоря о программе Au Pair, Красаускене добавила, что более 40% опрошенных заявили, что готовы воспользоваться этой программой.

"Такой голос матерей показывает, что решение о ратификации программы Au Pair будет приветствоваться", - сказала она.

Няня (ассоциативное фото)
Няня (ассоциативное фото)
Няня (ассоциативное фото)
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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