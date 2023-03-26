Тихановская: Российское ядерное оружие в Беларуси - нарушение конституции страны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия нарушает конституцию страны.

О намерении отправить в Беларусь российские тактические ядерные заряды в субботу заявил президент Владимир Путин. По его словам, об этом он договорился с белорусским лидером. При этом сам Александр Лукашенко слова Путина пока не комментировал.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает конституцию Беларуси и серьезно противоречит воле белорусского народа принять неядерный государственный статус, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года", - написала Тихановская в твиттере.

"Российская Федерация уже является враждебной силой в отношении белорусской государственности и национальной идентичности, а таким образом она напрямую нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси, когда она присоединилась к договору нераспространении ядерного оружия", - заявила Тихановская.

"Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом", - добавила она.

Тихановская напомнила, что об этом решении стало известно 25 марта, то есть в белорусский День свободы. В этот день в 1918 году было провозглашено первое национальное государство белорусов - Белорусская народная республика.

В статье 10 белорусской Декларации о государственном суверенитете сказано, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику - нейтральным государством".

Russia's deployment of tactical nuclear weapons in Belarus directly violates the Constitution of Belarus and grossly contradicts the will of the Belarusian people to assume the non-nuclear state status expressed in the Declaration of State Sovereignty of Belarus of 1990.



Already… pic.twitter.com/ahSC8KVceT — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 25, 2023

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