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Тихановская: Российское ядерное оружие в Беларуси - нарушение конституции страны

BN
BBC News Русская служба 2023.03.26 08:03
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / AP nuotr.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия нарушает конституцию страны.

О намерении отправить в Беларусь российские тактические ядерные заряды в субботу заявил президент Владимир Путин. По его словам, об этом он договорился с белорусским лидером. При этом сам Александр Лукашенко слова Путина пока не комментировал.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает конституцию Беларуси и серьезно противоречит воле белорусского народа принять неядерный государственный статус, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года", - написала Тихановская в твиттере.

"Российская Федерация уже является враждебной силой в отношении белорусской государственности и национальной идентичности, а таким образом она напрямую нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси, когда она присоединилась к договору нераспространении ядерного оружия", - заявила Тихановская.

"Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом", - добавила она.

Тихановская напомнила, что об этом решении стало известно 25 марта, то есть в белорусский День свободы. В этот день в 1918 году было провозглашено первое национальное государство белорусов - Белорусская народная республика.

В статье 10 белорусской Декларации о государственном суверенитете сказано, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику - нейтральным государством".

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