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Патриарх Константинопольский подпишет в Вильнюсе соглашение с Кабмином

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BNS, LRT.lt 2023.03.21 11:20
Патриарх Константинопольский Варфоломей I (слева)
Патриарх Константинопольский Варфоломей I (слева) / AP nuotr.

Патриарх Константинопольский Варфоломей I во вторник находится с визитом в Литве.

В Вильнюсе православный священнослужитель подпишет соглашение о сотрудничестве с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, а также встретится с президентом Гитанасом Науседой.

Патриарх посетит формирующуюся в стране общину верующих, встретится с пятью священнослужителями, которых он в прошлом месяце вернул в священнический сан.

Эти священнослужители были лишены священного чина летом прошлого года декретами митрополита Православной церкви в Литве Иннокентия, подчиняющегося Московскому патриархату.

Тогда утверждалось, что священники совершили канонические преступления, связанные с составлением ложных отчетов, неповиновением правящему архиерею, организацией заговора.

Однако Константинопольский Синод констатировал, что причины наказания упомянутых клириков «вытекают вовсе не из церковных критериев, а из обоснованного противодействия этих клириков войне в Украине», и вернул им статус священнослужителей.

Восстановленные в священстве надеются, что Константинопольский Патриарх сформирует в Литве постоянную церковную структуру под своей властью. Однако такое решение пока не принято.

Со своей стороны, Литовская Православная Церковь добивается большей автономии от Москвы и заявляет, что вплотную приблизилась к статусу самостоятельной церкви, поскольку Священный Синод Московского Патриархата направил соответствующую ​​просьбу на рассмотрение в Архиерейский собор.

# Литва
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