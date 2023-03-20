Бенкунскас планирует в Вильнюсе коалицию трех партий, усиление связей с районом

Консерватор Валдас Бенкунскас, победивший на выборах мэра Вильнюса, говорит, что планирует трехпартийную коалицию и надеется, что после победы социал-демократов на выборах мэра в Вильнюсском районе связи между двумя муниципалитетами будут усилены.

«Та самая линия, о которой мы говорили после первого тура выборов: мы точно не будем формировать широкую коалицию ради самих себя, мы хотим сохранить ценностный уровень, а коалиция из трех фракций позволила бы нам действительно слаженно работать в горсовете, принимать решения и поддерживать эту идеологическую направленность, - сказал политик на пресс-конференции в понедельник. - Все партии парламентские, традиционные, с явными идеологическими сходствами и различиями - думаю, мы точно сможем договориться, прежде всего, по тем делам, которые необходимы Вильнюсу».

Избранный мэр заявил перед выборами, что видит возможности для переговоров о создании коалиции с Партией свободы и социал-демократами. Он заявил, что первые переговоры начнутся в понедельник.

Бенкунскас сказал, что хотел бы видеть Адомаса Бужинскаса, который в настоящее время исполняет обязанности его заместителя, директором администрации самоуправления. Избранный мэр еще не определился с возможными кандидатурами в свои заместители.

Он сказал, что хочет, чтобы вице-мэры были «экспертами в предметной области» и разбирались в сферах, которыми они будут заниматься.

После избрания мэром Вильнюсского района социал-демократа Роберта Духневича избранный мэр столицы говорит, что видит возможности для более тесного сотрудничества между самоуправлениями.

«На самом деле мы с коллегой Робертом созванивались ночью, последний звонок был около двух часов ночи, и мы договорились встретиться в ближайшее время и обсудить совместные проекты. Без сомнения, у Вильнюса и Вильнюсского региона много точек соприкосновения как в сфере транспорта, так и в сфере образования, и я думаю, что сотрудничество будет гораздо более тесным, чем было до сих пор», - сказал политик.