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Новости

2023.03.16 14:22

Президент Литвы о налоговой реформе: пока это только на уровне "болтовни"

B
BNS, LRT.lt 2023.03.16 14:22
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что пока не может дать оценку запланированной правительством налоговой реформе, потому что она еще не представлена, а существует только на уровне "болтовни".

"Я не хочу оценивать детали и фрагменты, слухи, это не моя прерогатива. Когда комплекс мер налоговой реформы будет представлен, то я обязательно его оценю, буду активно это делать, мы внесем свои предложения, и если мы увидим, что что-то не так, то обязательно выскажем свое мнение", - сказал президент журналистам в Йонишкисе в четверг.

"Пока это не налоговая реформа, а болтовня о налоговой реформе", — добавил он.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила в четверг, что предлагаемый правительством пакет налоговой реформы будет представлен общественности на следующей неделе после оценки комментариев партнеров по коалиции. Она заявила, что не вся информация о реформе, опубликованная в СМИ, достоверна — по ее словам, нужно оценивать преобразование в целом, а не отдельные налоги.

# Литва
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