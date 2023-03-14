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2023.03.14 17:03

Coral Travel будет доставлять отдыхающих в Турцию самолетом из Каунаса

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BNS, LRT.lt 2023.03.14 17:03
Отдых в Турции
Отдых в Турции / AP nuotr.

Турецкий туроператор Coral Travel в летний сезон будет выполнять прямые чартерные рейсы из Каунаса в Анталию, сообщило представительство компании в Литве.

Пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) говорит, что последний раз авиарейсы из Каунаса в Турцию выполнялись десять лет назад.

Менеджер по маркетингу Coral Travel для стран Балтии Ольга Белова сказала, что решение было принято с учетом растущего желания литовцев проводить отпуск в Турции - по ее словам, в прошлом году около 70% жителей Литвы выбрали для отдыха курорты Анталии.

Как говорится в сообщении, полеты начнутся 27 апреля и продлятся до 28 октября. Самолеты турецкой авиакомпании Freebird Airlines будет летать из Каунаса два раза в неделю.

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