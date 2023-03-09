Русскоязычные жители Клайпеды получают лавину подозрительных звонков: задаются провокационные вопросы

В эти дни некоторые жители литовского портового города стали объектами провокаций со стороны недружественных Литве государств. Люди рассказывают, что им звонят люди, представляющиеся представителями Департамента миграции, и задают подозрительные вопросы. Вопросы задаются на русском языке как о личных делах, так и об их взглядах на жизнь в Литве. Департамент государственной безопасности предупреждает, что звонки могут быть частью информационной операции.

В эти дни в одной из групп Facebook, объединяющих русскоязычных жителей Клайпеды, люди активно обсуждают поступающие им звонки.

Люди говорят, что звонившие представляются сотрудниками Департамента миграции или полиции и начинают задавать странные вопросы на русском языке, а когда собеседник говорит по-литовски или иным образом показывает, что не доверяет звонившему, тот переходит на оскорбления и ругательства, и прекращает разговор.

"Мне тоже звонили. Сначала мужчина спрашивал, как давно я живу в Литве, каково мое финансовое положение, как я отношусь к ситуации в стране, а также задавал вопросы о некоторых людях. Когда я понял, что что-то не так, звонивший назвал меня дураком и положил трубку", - написал один из пользователей в группе социальной сети.

Другие пользователи, поделившиеся своим опытом, также упомянули, что разговор заканчивался конфликтом со звонившим. Также были случаи повторных звонков одному и тому же человеку несколько раз с разных номеров.

Мошенничество (ассоциативное фото) / BNS nuotr.

"У меня был очень приятный разговор с дамой, которая утверждала, что является сотрудником департамента миграции. Она позвонила мне и говорила по-русски. Я сказала ей, чтобы она собирала свои вещи и возвращалась на родину. Должно быть, я попала в точку, потому что женщина очень быстро занервничала и положила трубку. Но через некоторое время она позвонила снова", - написала участница группы.

LRT.lt попытался позвонить на номера звонивших, опубликованные в интернете, но все, что мы получили, это сообщение о том, что номер не используется.

Департамент: мы не звоним жителям страны

Департамент миграции заверил, что его сотрудники не занимаются подобными запросами, и что когда звонят жителям, с гражданами Литвы разговаривают на литовском языке, представляются и сообщают, по какому делу они звонят, чтобы человек точно понял, о чем его просят.

"Только при звонках иностранцам наши сотрудники могут говорить на английском или русском языке. Я призываю людей быть очень внимательными и не разглашать личные данные. Особенно если вы не обращались в Департамент миграции по поводу какой-либо проблемы, Департамент миграции точно не будет звонить вам и просить предоставить информацию о ваших средствах и банковских счетах", - сказала Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

Эвелина Гудзинскайте / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако ведомству известно о попытках мошенников использовать имя департамента. Рост числа таких попыток был отмечен в ноябре прошлого года, и, по словам Гудзинскайте, эта атака продолжается до сих пор.

"Месяц назад была организована информационная кибератака - под видом Департамента миграции были разосланы письма с просьбой заполнить определенную форму, предоставить данные о мужчинах-беженцах из Украины и отправить их на указанный почтовый адрес. Мы считаем, что это была информационная атака, организованная российскими службами с целью сбора очень чувствительных персональных данных. Такие атаки могут повториться, и каждый должен быть очень осторожен и не предоставлять такие данные ни при каких обстоятельствах", - подчеркнула глава департамента.

Мошенники могут использовать чужие или вымышленные номера

Марюс Перещюс, эксперт по кибербезопасности, объяснил, что современные технологии позволяют звонить и отправлять текстовые сообщения на любой номер.

"Я могу отправить вам SMS от себя, от жены, от друзей, от государства. В текстовых сообщениях я могу указать адрес отправителя в виде номера телефона или в виде текстового сообщения. Эти технологии существуют, и это некоторые ошибки, которые остались у производителей программного обеспечения, технологического оборудования, которое используется в телекоммуникациях", - пояснил Перещюс.

Невозможно идентифицировать звонящего или отправителя сообщения, замаскированного таким образом, но по словам эксперта, существуют технологии, которые могут помочь отследить маршрут переадресации.

"Но это будет бесполезно. Географически это люди, которые находятся за пределами Европейского союза. Можно попытаться выявить такую деятельность технологически, но не выявить мошенника и поймать его с поличным", - пояснил Перещюс.

Мошенничество (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Жителей призывают сохранять бдительность

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что не исключает возможности того, что звонки жителей Клайпеды могут быть провокацией недружественных Литве государств, попыткой собрать больше информации о жителях или как-то повлиять на них.

"То, что это может быть использовано для возбуждения общественности - это факт. Не будем исключать и вопрос сбора данных, что вполне возможно. Но мне кажется, что мы выдержали уже не одно такое испытание. Я считаю, что наша русскоязычная община воспринимает идею государства на ура. У нас могут быть разные взгляды в некоторых случаях, но никто здесь не хочет формировать пятую колонну", - сказал Кащюнас.

Поэтому он призвал людей быть внимательными, стойкими и прекращать разговор, если начинаются подозрительные вопросы.

Лауринас Кащюнас / P. Peleckio/BNS nuotr.

МНБ: звонки направлены на создание напряженности

Министерство национальной безопасности (МНБ) заявило, что располагает информацией о подобных атаках, с которыми в последние дни сталкиваются русскоязычные жители Клайпеды.

"МНБ известно о случаях, когда русскоязычным жителям звонили, выдавая себя за представителей литовских учреждений, в том числе Департамента миграции, и задавали различные вопросы. Жителей призывают сохранять бдительность и не сообщать незнакомцам никакой информации личного характера или финансовых данных", - говорится в комментарии департамента для LRT.lt.

Следует отметить, что звонки, выдающие себя за сотрудников литовских властей, могут быть частью информационной операции.

"По данным службы безопасности, цель таких ложных звонков - вызвать недоверие к государственным учреждениям и нарушить их деятельность, повысить этническую и социальную напряженность, создать враждебные настроения среди населения", - говорится в сообщении МНБ.