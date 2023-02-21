Министр: нехватка рейсов из Литвы является серьезной проблемой

На фоне нехватки удобных рейсов из Литвы и обсуждения создания национальных авиалиний, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте говорит, что вместо этого следует увеличить фонд поощрения полетов, на который в этом году запланировано 2 млн. евро.

«Я думаю, что нехватка рейсов из Литвы - является серьезной проблемой. Это очень важный вопрос для конкурентоспособности Литвы. (...) В общем, я не фанат национальных авиалиний, потому что у Литвы уже был такой опыт. У нас были FlyLAL и Air Lituanica - и это были безумно убыточные компании, которые приходилось постоянно спасать», - сказала Армонайте во вторник в интервью радиостанции ЛРТ.

«Поэтому я склонна считать, что лучше увеличить фонд поощрения полетов. На данный момент, насколько мне известно, он составляет около двух миллионов евро, его надо последовательно увеличивать и искать партнеров, искать направления, чем, собственно, и занимается наше Министерство коммуникаций и связи», — добавила министр.

В конце января министр транспорта Марюс Скуодис, отвечая на вопрос о возможности создания национального авиаперевозчика, сказал, что доля бизнеса должна составлять не менее 50-51%. Он подчеркнул, что самое главное для пассажиров – это не создание национальных авиалиний, а наличие дополнительных направлений, которых сейчас не хватает и их можно обеспечить другими способами, с помощью других авиакомпаний, но для этого требуется финансирование.