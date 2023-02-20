С грудничками на руках и молочными смесями в чемоданах: украинские детские дома нашли убежище в Литве

Из-за постоянных обстрелов руководство одного из детских домов в Украине приняло решение эвакуировать детей в безопасное место. С грудничками на руках и молочными смесями в чемоданах началось изнурительное путешествие в Литву. Сейчас дети и воспитатели находятся в одном из центров социальной опеки в Каунасе.

В центре социальной опеки Vija в Каунасе сейчас находятся дети из двух украинских детских домов, которым пришлось бежать от войны вместе с персоналом. Третий этаж одного здания, разделенного на две половины, отведен для украинских детей: с одной стороны находится детский дом из Харькова, с другой - из Одессы.

Две группы детей прибыли в центр в мае и июле. Вместе с ними в Литву приехали сотрудники детского дома, некоторые из них привезли своих родственников и детей. Когда они прибыли в Литву, самому младшему ребенку было меньше года.

Персонал говорит, что дети жаждут внимания взрослых, они цепляются за край брюк и называют всех работников "мамой".

Центр „Vija“ / D. Platūkytės/LRT nuotr.

Последний раз дом видел 24 февраля

В правой части этажа живут дети из Харьковского детского дома, и здесь мы встречаем директора детского дома, врача Константина Землянского. Он прибыл в Литву вместе с детьми 24 мая, но до этого долгое время ездил по Украине и искал для детей безопасное место там.

"Последний раз я был дома 24 февраля. Я вышел из дома и больше туда не возвращался", - рассказывает Землинский в интервью LRT.lt.

Некоторое время директор жил в доме вместе с другими сотрудниками, чтобы иметь возможность заботиться о детях. Долгое путешествие с малышами началось 5 марта, когда детский дом был сильно поврежден, поэтому работникам пришлось эвакуироваться вместе с детьми в Западную Украину.

"Сейчас детский дом временно закрыт до нашего возвращения. Мы отремонтировали окна, полы. Было разбито 80 окон и дверей, были и другие проблемы со зданием", - говорит Землинский об обстреле детского дома российской армией.

Эвакуация украинских детей / K. Zemlianskyi nuotr.

В Западную Украину пришлось ехать с грудничками в возрасте от одного до трех месяцев, что очень осложняло путь. Поскольку эти дети были слишком малы для дальнейшего путешествия, они остались в Западной Украине с некоторыми сотрудниками, а директор, другие воспитатели детского дома и 19 детей прибыли в Литву.

"Первая часть путешествия была намного сложнее, чем поездка на поезде в Польшу, а затем на автобусе до литовской границы. Вторая часть путешествия была легкой", - улыбается Землинский.

В одной руке - украинский флаг, в другой - литовский

Пообщавшись с директором, мы отправляемся в другую часть здания, чтобы навестить детей из Одессы. Здесь дети также спят в комнатах, украшенных рисунками сказочных персонажей.

Дети стоят в своих кроватках в комнате и следят за каждым движением. Мальчик в соседней кроватке не опускает взгляд, а при каждом удобном случае улыбается и подставляет ладошку. Дети в этой комнате - самые маленькие, некоторым из них всего год.

За детьми постоянно ухаживают литовские и украинские работники, а также Галина, директор Одесского детского дома. Галина говорит: "Когда мы вернемся в Украину, мы будем держать в одной руке украинский флаг, а в другой - литовский".

Центр „Vija“ / D. Platūkytės/LRT nuotr.

Лучики радости

Зита Вербавичене, директор центра социальной помощи Vija, называет украинских детей, проживающих здесь, "лучиками радости". Однако, добавляет она, были трудности, когда нужно было приспособить помещения для детей.

Когда из министерства поступила просьба принять детей с ограниченными возможностями, эвакуированных из Харькова, З. Вербавичене не раздумывала, а сразу согласилась.

Когда принесли список прибывших детей, директор была обеспокоена: старшему ребенку не было и пяти лет, а младшему - всего девять месяцев.

"Мы сели и начали думать. (...) Нам нужно было быстро все уладить - кроватки, матрасы, бутылочки, развивающие столики, мы не знали, какие у детей отклонения. У нас не было ничего, что было бы предназначено для детей", - вспоминает директор центра.

Среди самых важных вещей, которые сотрудники детского дома привезли из Украины, была традиционная одежда. В Центре состоялось празднование Дня независимости Украины, во время которого дети были одеты в национальные костюмы.

Украинские дети / Z. Verbavičienės nuotr.

Долгое путешествие и стресс

Хотя планировалось, что в центр приедут около 30 детей, в итоге приехали 19 детей из детского дома, а сотрудники детского дома также привезли с собой своих детей.

Харьковская команда сначала ехала поездом через Украину до польской границы, а на литовско-польской границе их встретили литовцы.

"Они [украинцы] прибыли в наш центр ночью, все устали, не спали... Они два месяца путешествовали по Украине, они жили в четырех разных местах с детьми и их города постоянно бомбили. Они ездили по Украине с детьми, с вещами, и последний раз жили где-то на Западной Украине, в нежилом санатории, в одной большой комнате. Воспитатели и дети жили так в течение месяца. В мае, когда они приехали к нам, сотрудники детского дома получили первый выходной", - рассказывает З. Вербавичене.

Директор центра вспоминает, что ей пришлось быстро выяснить, чем питаются дети, каков их режим, а также дать возможность персоналу отдохнуть и поспать.

Эвакуация украинских детей / K. Zemlianskyi nuotr.

"Все они были младенцами, их принесли на руках. Сейчас они уже ходят…", - улыбается З. Вербавичене.

Директор центра „Vija“ говорит, что украинцы были в сильном стрессе, когда приехали, но она была удивлена, что дети приехали чистыми и ухоженными после такого долгого путешествия.

"Ногти, волосы подстрижены. Я не понимаю, как им это удалось. Они привезли в чемоданах смеси, бутылочки, лекарства, памперсы, печенье. (...) Эти дети были чистыми, опрятными", - вспоминает З. Вербавичене.

Оставшиеся в Украине - без электричества

Персонал и дети одесского детского дома прибыли 7 июля. Центр „Vija“ разместил 16 детей, которые, по словам З. Вербавичене, были еще меньше харьковских, некоторым всего несколько месяцев, 2022 года рождения.

Эвакуация украинских детей / K. Zemlianskyi nuotr.

"После Нового года некоторым из них уже исполнился год. Они приехали очень слабыми, большинство из них недоношенные, с ограниченными возможностями", - делится З. Вербавичене.

Одесский детский дом пришлось эвакуировать после начала сильного обстрела. Часть детей эвакуировали в Литву, а других, ослабленных и неспособных передвигаться, вывезли в Западную Украину.

"У тех, кто остался в Украине, есть только генератор, у них нет электричества, они живут с генератором. Детские дома пустуют, их занимают рабочие, у которых нет ни жилья, ни электричества. А другие работники продолжают ездить на другой конец Украины в течение двух недель, чтобы присматривать за эвакуированными детьми", - говорит директор центра.