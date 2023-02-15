ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

В середине марта будет выпущена очередная памятная монета номиналом в 2 евро "Вместе с Украиной", посвященная поддержке Украины. Она выйдет в оборот 16 марта, а предпродажа начнется 9 марта.

Монета будет выпущена тиражом в полмиллиона единиц, отчеканена на Литовском монетном дворе, сообщил во вторник Банк Литвы (Центробанк).

Большая часть средств, полученных за монету в нумизматической упаковке, пойдет на помощь Украине. Помощь каждого покупателя монеты составит 10 евро, тогда как общая стоимость монеты 14,52 евро. Средства будут переведены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи.

Памятные монеты номиналом 2 евро будут доступны для оплаты во всех странах еврозоны.

Художниками монеты являются Эгле Жемайте и бельгиец Люк Леикс.

БЛ уже выпускал коллекционную серебряную монету номиналом в 10 евро в помощь Украине в декабре прошлого года. Как говорится в сообщении, за монеты банк собрал более 346 тысяч евро, которые были отправлены на гуманитарную помощь в Украину.