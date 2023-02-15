Рига

Новости

1 мин. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года

Новости

28 мин. назад

ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

Франкфуртский аэропорт

Новости

1 ч. назад

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)

Новости

1 ч. назад

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Джо Байден

Новости

2 ч. назад

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

Кристина Сабаляускайте

Новости

2 ч. назад

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Новости

2 ч. назад

В Вильнюсе плетут маскировочные сети для украинских военных: одна сетка может накрыть танк или грузовик

Зима

Новости

2 ч. назад

В Литве сухо, но к концу недели погода изменится

Майя Санду

Новости

3 ч. назад

Политический аналитик: что означает смена власти в Молдове и грозит ли правительству попытка переворота?

Ллойд Остин

Новости

3 ч. назад

Остин: Украина начнет наступление весной

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа

Новости

18 ч. назад

В президентских рейтингах лидирует Науседа, вторая – Шимоните

Для многих праздник 8 марта ассоциируется с мимозой

Новости

19 ч. назад

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая

Молоко

Новости

19 ч. назад

Эксперты о ценах на продукты питания: возврат к одному евро за литр молока пока нереален

Шторм в Новой Зеландии

Новости

20 ч. назад

На Новую Зеландию обрушился крупнейший шторм века

Ночной клуб (ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

Более трети посетителей ночных клубов в Литве хотя бы раз пробовали наркотики

Г. Науседа и Дж. Байден

Новости

21 ч. назад

Науседа встретится с президентом США Байденом

Новости

2023.02.15 11:44

ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

B
BNS, LRT.lt 2023.02.15 11:44
Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года
Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года / Банк Литвы

В середине марта будет выпущена очередная памятная монета номиналом в 2 евро "Вместе с Украиной", посвященная поддержке Украины. Она выйдет в оборот 16 марта, а предпродажа начнется 9 марта.

Монета будет выпущена тиражом в полмиллиона единиц, отчеканена на Литовском монетном дворе, сообщил во вторник Банк Литвы (Центробанк).

Большая часть средств, полученных за монету в нумизматической упаковке, пойдет на помощь Украине. Помощь каждого покупателя монеты составит 10 евро, тогда как общая стоимость монеты 14,52 евро. Средства будут переведены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи.

Памятные монеты номиналом 2 евро будут доступны для оплаты во всех странах еврозоны.

Художниками монеты являются Эгле Жемайте и бельгиец Люк Леикс.

БЛ уже выпускал коллекционную серебряную монету номиналом в 10 евро в помощь Украине в декабре прошлого года. Как говорится в сообщении, за монеты банк собрал более 346 тысяч евро, которые были отправлены на гуманитарную помощь в Украину.

# Литва
Рига
1 мин. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Франкфуртский аэропорт
1 ч. назад

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)
1 ч. назад

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Джо Байден
2 ч. назад

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

Кристина Сабаляускайте
2 ч. назад

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2 ч. назад

В Вильнюсе плетут маскировочные сети для украинских военных: одна сетка может накрыть танк или грузовик

Зима
2 ч. назад

В Литве сухо, но к концу недели погода изменится

Майя Санду
Интервью ЛРТ
3 ч. назад
Интервью ЛРТ

Политический аналитик: что означает смена власти в Молдове и грозит ли правительству попытка переворота?

Ллойд Остин
3 ч. назад

Остин: Украина начнет наступление весной

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа
18 ч. назад

В президентских рейтингах лидирует Науседа, вторая – Шимоните

16 февраля в Вильнюсе
2023.02.14 12:21

16 февраля Литва отметит 105-летие восстановления государства: программа мероприятий в Вильнюсе

В Литве ищут пропавшего гражданина Украины
2023.02.14 14:03

В Литве ищут пропавшего гражданина Украины - последний раз его видели в Вильнюсе

Шторм в Новой Зеландии
2023.02.14 15:45

На Новую Зеландию обрушился крупнейший шторм века

Анна Нетребко
2023.02.14 13:30

Скандал вокруг российской оперной певицы Нетребко: продолжение следует?

Лиепа Жельнене
Комментарий
2023.02.14 14:00
Комментарий

Лиепа Жельнене. Русский мир на конференции в Эстонии

Молоко
2023.02.14 16:47

Эксперты о ценах на продукты питания: возврат к одному евро за литр молока пока нереален

Г. Науседа и Дж. Байден
2023.02.14 14:18

Науседа встретится с президентом США Байденом

Для многих праздник 8 марта ассоциируется с мимозой
2023.02.14 16:52

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая

Ночной клуб (ассоциативное фото)
2023.02.14 15:27

Более трети посетителей ночных клубов в Литве хотя бы раз пробовали наркотики

Майя Санду
Интервью ЛРТ
2023.02.15 08:42
Интервью ЛРТ

Политический аналитик: что означает смена власти в Молдове и грозит ли правительству попытка переворота?