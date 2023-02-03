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2023.02.03 15:00

В Вильнюсе открыли центр для активных представителей украинского гражданского общества

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.03 15:00
„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“ / A. Vaškevič nuotr.

В четверг в помещении Фонда "Открытая Литва" (ALF) в Вильнюсе открылся центр Ukreate Hub - центр для расширения возможностей сети активных представителей украинского гражданского общества (учителей, ученых, интеллектуалов, журналистов и культурных активистов), переехавших в Литву, говорится в пресс-релизе ALF. 

В долгосрочной перспективе цель проекта - внести вклад в укрепление украинского гражданского общества и их подготовку к возвращению в Украину. Программа центра включает интеллектуальные дискуссии о будущем Украины, семинары по генерации идей, инкубацию проектов, программы стажировок, резиденцию для правозащитников и т.д.

Мантас Адоменас, заместитель министра иностранных дел Литовской Республики, поздравил участников этой важной инициативы.

„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“ / A. Vaškevič nuotr.

"Реализация инициативы Ukreate Hub еще раз подчеркивает нам важность и силу гражданского общества. Я благодарен фонду "Открытая Литва", который заботится не только об активных гражданах Литвы, но и Украины, и видит ценность раскрытия их потенциала в чужой, но дружественной среде. Я верю, что это место станет домом для украинского гражданского общества вдали от дома. Давайте будем не только свидетелями, но и объединим усилия для смелых инициатив, которые будут рождаться здесь", - отметил он.

В своей приветственной речи посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта подчеркнул, что Ukreate Hub расширит горизонты украинцев в Литве и будет способствовать созданию живой социальной сети. Посол также отметил, что эта значимая инициатива поможет построить еще больше мостов между украинцами и литовцами.

"С конца февраля прошлого года фонд "Открытая Литва" поддерживает украинские инициативы в Литве, отвечая на потребности активных граждан Украины: работая над образовательными и интеграционными проблемами, создавая неправительственные организации, находя финансовые ресурсы для самореализации проектов в стране", - сказал посол.

„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“ / A. Vaškevič nuotr.

"После российского вторжения в Украину, которое потрясло весь мир, мы искали способ помочь мотивированной и активной части украинского общества, действующей в нашей стране. Мы остались верны своей миссии - укреплять гражданское общество, активизировать и поддерживать тех граждан, которые стремятся к социальным и политическим изменениям в своей среде ради лучшего сосуществования и укрепления инклюзивных демократических ценностей", - сказала Сандра Адомавичюте, директор ALF.

Светлана Залужная, которая в течение года разрабатывала проекты по социальной и культурной интеграции украинских граждан в рамках программ ALF и является менеджером хаба Ukreate в Украине, видит хаб как платформу, которая может воспитать активных соотечественников в профессиональных гражданских активистов, лидеров НПО и социальных инициаторов.

"Я верю, что это будет место, где мы соберемся вместе для более широкой цели - расширить возможности нашей диаспоры для более активной адвокации и восстановления Украины", - сказала она.

„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“ / A. Vaškevič nuotr.

Потенциальные участники хаба Ukreate появились еще до того, как о его создании было объявлено публично. Евгения Ковалева, менеджер международных проектов ALF, руководитель проекта и хаб-менеджер литовской части проекта, считает, что для Литвы это еще один способ поддержать украинцев в их борьбе за будущее своей родины.

"Мы хотим инвестировать в людей, которые вернутся готовыми к восстановлению украинских общин. Мы посылаем сигнал обществам обеих стран, приглашая украинских мыслителей, учителей, ученых, деятелей культуры, активистов присоединиться к Ukreate Hub, где они будут иметь доступ к нашим помещениям, участвовать в сетевых и интеллектуальных дискуссиях, получать профессиональную помощь в развитии своих идей, имеющие большое влияние, пока что в Литве, но ориентированные на их дом - Украину", - говорит она.

„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“
„Ukreate Hub“
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