Мэр Львова Андрей Садовый: "Русского медведя нужно добивать до конца"

Украинский город Львов стал своеобразным логистическим и координационным центром во время войны. Ведь именно через этот город проходит гуманитарная помощь из Европы в другие города Украины, здесь происходят важные встречи и проживает миллион украинцев, приехавших с временно оккупированных территорий.

Мэр города Андрей Садовый рассказал LRT.lt о нынешней ситуации во Львове, вызовах и трудностях, с которыми сталкивается городская администрация, и поделился мыслями о том, что сейчас больше всего необходимо Украине.



- Из-за массированных обстрелов россиян по критической инфраструктуре в Украине было потеряно почти 70% электромощности страны. Львов также пострадал после последних ракетных ударов. Скажите, какая ситуация в городе с электроснабжением сейчас?

- Во Львове электроэнергия (подается - ред.) по графику: ориентировочно 12 часов есть, 12 часов нет. Во время ракетных обстрелов фактически были уничтожены все электрические подстанции, для их восстановления нужно очень много времени, поэтому сейчас мы используем резервные возможности. Если вечером гуляете по Львову, а гостей у нас сейчас много, то можно услышать, как везде гудят генераторы. То есть все работает, показывает максимальную устойчивость, но с помощью генераторов. Поэтому проблемы с электроэнергией до сих пор есть.

- А в каком настроении находятся жители Львова?

- Настроение довольно оптимистичное. Все львовяне вернулись домой. Мы также принимаем очень много переселенцев, украинцев, которые потеряли свой дом, украинцев с оккупированных территорий. Дети ходят в школу. Все работает, но когда идут ракетные обстрелы, мы находимся в укрытии. Как правило, у нас воздушная тревога раздается каждый день. Вот сейчас, в эту минуту, как мы с вами разговариваем, по всей Украине угроза ракетного удара и продолжается воздушная тревога.

Львов / N. Szczygłowskio nuotr.

- Львов стал так называемым пунктом несокрушимости для других украинцев. Вы также отметили, что сейчас город продолжает принимать множество украинцев, которые потеряли свои дома или выехали с оккупированных территорий. Какова сейчас ситуация с размещением таких людей и сколько еще Львов готов принять переселенцев?

- 5 млн человек приехало во Львов с начала полномасштабного вторжения. У нас были такие месяцы, когда мы принимали 2 млн. переселенцев в неделю. Это при том, что население Львова - 1 млн. жителей. На данный момент у нас проживает 150 тыс. временно перемещенных лиц, и мы подготовили и постоянно готовим новые места размещения для них.

Сегодня у нас на самом деле противоположная ситуация. Когда украинская армия освободила Херсон, то половина временно перемещенных лиц поехали обратно к себе домой. И когда мы предлагали этим людям остаться (ведь во Львове есть вода, отопление, электричество, а в Херсоне этого сначала вообще не было, а сейчас работает с перебоями, тем более есть постоянные обстрелы), все равно люди категорически не хотели оставаться. Все говорят, что это наша земля, наш дом и он уже освобожден, поэтому мы должны вернуться обратно.

- Как вы видите ситуацию, относительно помощи от Европы и мирового сообщества? Например, мэр Таллинна подчеркнул, что помощь, которая предоставляется сейчас Украине и ее городам на самом деле очень хаотична и плохо скоординирована. И бывает такое, что одна страна присылает помощь в какой-то украинский город, а потом становится понятно, что такую помощь уже присылает другая страна. Что вы могли бы сказать по этому поводу, и достаточно ли вообще гуманитарной помощи, которую вы сейчас получаете от Европы или чего-то не хватает?

- Девяносто пять процентов всей помощи, которую, например, получил Львов, мы ее полностью передали на восток Украины для тех городов и тех жителей, где сейчас тяжелая ситуация. Никто помощь на складах не держит. Мы все сегодня живем, как одна семья, и тем, кому сейчас труднее, тем мы больше помогаем.

Все же, в первую очередь, мы нуждаемся в вооружении и технике. Нам нужны танки Leopard, нужны системы Patriot, мы нуждаемся в новых самолетах. Нам нужны миллитарные вещи, которые помогут нам быстро деоккупировать наши территории.

Ракетные удары по Львову / AP nuotr.

- Сейчас самый обсуждаемый вопрос — это поставка Украине западного вооружения и танков Leopard. Лично вы как оцениваете нынешнюю ситуацию и желание Европы поставить Украине оружие, которое ей необходимо?

- Те страны, которые понимают угрозу России, те принимают решение очень быстро. Это Литва, Латвия, Эстония, Польша. Вы наши ближайшие партнеры. Собственно сама идея относительно поставки танков Leopard президентом Польши была озвучена во Львове, а Львов — это город львов (название "Львов" дано городу в честь князя Льва Галицкого - ред.). В среду утром я встречусь с президентом Литвы и лично поблагодарю его за поддержку и его визит к нам.

Сегодня уже все четко поняли, где есть белая сторона, где есть черная сторона. Поэтому помощь сегодня имеет гораздо большую цену, чем помощь завтра. Цена откладывания этой помощи — человеческая жизнь.

Каждый день у нас есть погибшие. Это молодые ребята и девушки, которые воюют на фронте, это и гражданские лица. Вы все видели ужасный удар по Днепру, где погибли десятки ни в чем не повинных людей. И это могло бы не произойти, если бы нам предоставили противовоздушные системы Patriot, которые мы так просили изначально.

Знаете, русского медведя нужно добивать до конца. Раненый медведь гораздо более опасен, чем не раненый, он более обозлен.

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре / AP nuotr.

- Нам всем хорошо известны те страны, которые поддерживают и выступают за поставку Украине танков и тяжелого вооружения, но есть также страны, которые сознательно затягивают процесс, и их позиция пока не до конца понятна. Может ли как-то Украина повлиять и ускорить процесс принятия решений?

- На данный момент, я думаю, что влияние медиа, влияние журналистов в 100 раз выше, чем влияние, например, политиков. Потому что каждый президент, каждый лидер своей страны, он четко следит за общественными настроениями. И мне очень приятно, что все медийное сообщество понимает суть этой войны. Это не простая российско-украинская война. Это война между тоталитаризмом и демократией, а медиа, как правило, всегда стоят на стороне демократии. Поэтому если мы увеличим давление в публичном пространстве, а не только на политических встречах, то однозначно, что и танки будут, и Patriots будут, и самолеты будут, - все будет. Просто сейчас нам надо помочь этим нерешительным странам принять решение.

Вы понимаете, что некоторые страны должны поменять свое отношение к России на 180 градусов за один этот год. Это при том, что Россия была для них лучшим торговым партнером, поставщиком газа. Они зарабатывали миллиарды на этом, а тут в один момент надо все поменять. Для некоторых стран - это непросто, но они должны это сделать, прекратить любые связи со страной-агрессором. Ведь все это сделки с дьяволом.

Г. Науседа, В. Зеленский и А. Дуда во Львове / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

- Какие сейчас приоритетные задачи перед собой ставит городская администрация Львова и вы как мэр этого города?

- Каждый день Львов принимает раненых, и это очень большая боль. Очень много женщин, детей, которые имеют травмы и ранения из-за военных действий.

Для этого мы сейчас выстраиваем во Львове экосистему реабилитации «Unbroken». И я сейчас думаю об операциях, протезировании, психологической и физической реабилитации. В наших каждодневных задачах - размещение таких людей, создание новых рабочих мест, новых физических активностей.

Это очень сложная система, над которой мы сейчас работаем. Это требует много усилий, а я не врач или психолог, я мэр города. Но сегодня — это моя новая обязанность.