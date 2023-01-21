Умер писатель Григорий Канович. Ему было 93 года.

Скорбную весть порталу LRT.lt подтвердил сын писателя Сергей Канович.

Писатель скончался в пятницу поздно вечером в Тель-Авиве (Израиль).

Русскоязычный драматург, сценарист родился в 1929 году в Йонаве в еврейской семье.

В начале Второй мировой войны он вместе с семьей переехал в Казахстан. После войны вернулся и поселился в Вильнюсе. С 1993 года писатель жил в Израиле.

В последний раз он был в Литве десять лет назад. Он не приехал на родину, чтобы принять Национальную премию в области культуры и искусства, которой был удостоен в 2014 году.

«Мое здоровье таково, что не могу путешествовать», – сожалел тогда писатель.

«Мой соавтор – Литва. Эти книги могли быть изданы только в Литве», – говорил Григорий Канович о своем творчестве в советское время.

Канович написал более десяти романов – своего рода сагу – об истории евреев Восточной Европы с XIX века до наших дней.

Он был автором трилогии «Свечи на ветру», дилогии «Слезы и молитвы дураков», романа «Улыбнись нам, Господи» и многих других романов. Свое последнее крупное произведение – роман «Местечковый романс» – он написал в 82-летнем возрасте.

В 1989-1993 годах писатель возглавлял Еврейскую общину Литвы. Избирался народным депутатом СССР (1989-1991). Репатриировался в Израиль в 1993 году.

За заслуги в области культуры он был награждён одним из высших орденов Литвы – Командорским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1995).

Был лауреатом премии Союза писателей Израиля.

В 2014 году, после оккупации Россией Крыма, писатель говорил в интервью Радио Свобода: «Скорого разрешения проблемы войны и мира не будет. Я думаю, что человек очень нравственно оскудел. Это не относится к каждому индивидууму, но мы наблюдаем оскудение нравственного начала человека. Преобладает не нравственность, а корысть, в той или другой степени. Когда отрывают часть территории от другой страны, прежде всего это связано с корыстью, имперской или не имперской. Когда брат поднимает руку на брата, я думаю, это связано с корыстью. Это не связано с любовью или с разумом, который нашептывает тебе 10 заповедей, где сказано, что надо учиться любви к ближнему. Это самая трудная наука на свете!».

По признанию публициста Донатаса Пуслиса, Григорий Канович был для него очень важным человеком.

«Словами не передать, какая личность. Он важен как писатель, как деятель культуры, как человек, способствовавший судьбоносному переходу от советской системы к независимой Литве.

Мне лично он дорог как человек, показавший то облако, что зовется Литвой. И я думаю, не только мне, но и многим другим молодым людям, которые до этого мало слышали о еврейской истории. Не только о трагедии Холокоста, но и вообще о богатой жизни, что была когда-то», – сказал Донатас Пуслис в интервью Радио LRT.