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2023.01.14 08:39

"МК": Константин Хабенский уволил из МХТ актера Дмитрия Назарова за антивоенные заявления

BN
BBC News Русская служба 2023.01.14 08:39
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / Wikipedia

Российские СМИ утверждают, что художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из-за его высказываний о войне против Украины.

"Причина увольнения - публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения", - пишет "Московский комсомолец" (СВО - "специальная военная операция", так войну требуют называть российские власти). Ссылаясь на "МК", новость об увольнении Назарова сообщило и государственное агентство ТАСС.

"Как интересно, я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - сказал Назаров изданию "Москва онлайн". Как пишет издание, актер также сообщил, что не обсуждал увольнение с худруком МХТ.

Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль "Корень любви" с участием Назарова и Васильевой. Решение об отмене принял организатор - ООО "Билет 96". "В большей степени отменили из-за нарастающего недовольства горожан, с различными призывами и так далее. И во избежание конфликтных ситуаций было принято решение об отмене спектакля. Хотя спектакль очень хороший, о любви, с хорошей сюжетной линией и игрой актеров", - сообщили РБК в компании "Билет 96".

Назаров говорил РБК, что "ничего не комментирует". Местное издание "Между строк" писало, что жители Нижнего Тагила оказались недовольны тем, как ранее народный артист России "негативно высказывался по поводу СВО" и мобилизации. Назаров в своем YouTube-канале размещал стихи и песни, в которых выступал против войны.

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