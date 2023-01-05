Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади: выступление ансамблей и поздравление священника из Киева

7 января Рождество Христово православные христиане Вильнюса будут отмечать на Кафедральной площади. С 16:00 у рождественской елки состоится праздничный концерт, на котором прозвучат поздравления в адрес православной и старообрядческой общин, а также украинцев, проживающих в Вильнюсе.

Рождество Христово отмечается православными христианами во всем мире, от Восточной Европы до Ближнего Востока, по старому календарю - 7 января. В день перед Рождеством православные христиане также празднуют Сочельник с трапезой из 12 блюд. В день Рождества подарки ищут под елкой.

Праздник Рождества на Кафедральной площади

В субботу в Вильнюсе на Кафедральной площади выступят Международный мужской хор "УНИА", Евгений Хребтов, Игорь Ярмоленко, украинские фольклорные ансамбли "Маковка" и "Калина", белорусский ансамбль "Жавароначки", Рафаил Карпис, фольклорные ансамбли "Верея" и "Ладушки", детский театр танца Angel Project.

Отец Георгий Коваленко, приехавший из Киева, из Софийского собора, также поприветствует собравшихся на Кафедральной площади.

Православный праздник Рождества, который проводится в Вильнюсе с 2012 года, собирает на Кафедральной площади жителей и гостей Вильнюса разных конфессий и национальностей, укрепляя мирные традиции многокультурного города.

Организаторы фестиваля - Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсский культурный центр.