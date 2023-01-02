Опрос: подавляющее число русских Литвы отрицательно относятся к России

Наиболее благоприятно жители Литвы воспринимают Польшу, Германию, Украину, Великобританию и Францию, а наиболее неблагоприятно - Россию, Беларусь и Китай, следует из опроса, проведенного Baltic Research по заказу ЛРТ. Интересно, что 83% роживающего в Литве русского населения отрицательно оценивают Россию. Эксперты считают, что результаты опроса свидетельствуют о том, что симпатии населения Литвы направлены на те страны, которые являются важными геополитическими партнерами и активными сторонниками Украины.

Baltic Research, совместная литовско-британская компания по исследованию общественного мнения, провела репрезентативный опрос населения Литвы в период с 17 ноября по 2 декабря 2022 года 1015 литовцев (в возрасте 18 лет и старше).

Респондентов просили высказать свое мнение о 9 зарубежных странах: Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, США и Китае.

Опрос показывает, что наиболее положительно цениваемыми странами на данный момент являются Украина (27% очень положительно, 54% скорее положительно), США (27% очень положительно, 45% скорее положительно), Польша (24% очень положительно) и Великобритания (22% очень положительно). К Германии положительно относятся 16% респондентов, к Франции - 14%.

Однако, когда все благоприятные оценки складываются вместе, ситуация меняется. Самой положительно цениваемой страной в опросе является Польша (90%: 24% очень положительно и 66% скорее положительно), за ней следуют Германия (82%: 16% и 66%). Далее идут Украина (81%), Великобритания (81%), Франция (81%) и США (81%).

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в Киеве / R. Dačkus/Lithuanian President's Office

По сравнению с опросом, проведенным в конце февраля 2022 года (опрос начался 22 февраля 2022 года, до вторжения России в Украину), мнение литовцев о многих из этих стран изменилось: в начале года 88% респондентов имели положительное мнение о Польше, 83% - о Франции, 81% - о Германии, 80% - об Украине, 78% - о Великобритании, 71% - о США.

По данным опроса, молодые люди до 30 лет, живущие в небольших городах, молодежь, получающая образование, и работающие в государственном секторе имеют несколько более благоприятное мнение об Украине, чем другие, в то время как живущие в крупных городах, работающие, а также люди российского и польского происхождения имеют скорее отрицательное мнение о стране. Следует отметить, что русские жители Литвы имеют более положительное мнение об Украине (69% положительное и 21% отрицательное), чем поляки (45% и 35%).

Молодые люди в возрасте до 30 лет, респонденты из небольших городов и учащаяся молодежь имеют более благоприятное мнение о США (9 из 10), в то время как единственная группа в стране с более негативным, чем позитивным мнением о США - это польские респонденты, проживающие в Литве (45% неблагоприятно и 35% благоприятно).

Гитанас Науседа и Анджей Дуда / KPRM

По данным опроса, все группы населения относятся к Великобритании одинаково положительно, лишь среди поляков негативное мнение несколько более выражено (33% неблагоприятно и 55% благоприятно).

Другие зарубежные страны - Польша, Германия и Франция - рассматривались разными группами одинаково.

Мнение о России ухудшается даже среди русских

Согласно опросу, наиболее отрицательно жители Литвы воспринимают Россию (64% очень отрицательно, 26% скорее отрицательно), Беларусь (32% очень отрицательно, 43% скорее отрицательно) и Китай (13% очень отрицательно, 44% скорее отрицательно).

По сравнению с опросом, проведенным до вторжения России в Украину, мнение жителей Литвы о Китае немного улучшилось (на 5 процентных пунктов), в то время как мнение о России ухудшилось больше всего с начала войны (тогда ее оценивали неблагоприятно 83%, тогда, как сейчас - 90%).

По данным опроса, 3 из 10 (29%) положительно относятся к Китаю (2% - очень положительно и 27% - несколько положительно). Молодые люди до 30 лет, респонденты с высшим образованием, профессионалы и государственные служащие, а также учащаяся молодежь чаще других имеют благоприятное мнение о Китае, в то время как русские в Литве чаще других имеют неблагоприятное мнение о стране (65% - неблагоприятное, 23% - благоприятное).

Люди / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

К Беларуси положительно относится шестая часть взрослых литовцев (3% - очень положительно и 14% - скорее положительно). Респонденты со средним образованием и ниже, рабочие и фермеры, русские и поляки имеют несколько более благоприятное мнение о Беларуси, чем остальные. Следует отметить, что поляки, проживающие в Литве, являются единственной группой респондентов, которые оценивают Беларусь скорее положительно (53%), чем отрицательно (35%).

По данным опроса, 9 из 10 человек придерживаются неблагоприятного мнения о России, в то время как каждый десятый (6%) оценивает страну положительно (2% очень положительно, а 4% - скорее полоительно). Все группы населения имеют одинаково неблагоприятное мнение о России, даже русское население, проживающее в Литве (11% оценивают положительно и 83% отрицательно). Наименее негативно оценивают Россию респонденты польской национальности (23% положительно, 55% отрицательно и 22% не имеют мнения).

Война в Украине / AP nuotr.

Опрос не показывает реальной картины

Политический аналитик Литовской военной академии (ЛВА) Юстинас Юозайтис в интервью LRT.lt заверил, что опрос не раскрывает причин оценки респондентами зарубежных стран, поэтому по его словам, результаты опроса можно интерпретировать по-разному.

Отвечая на вопрос о благосклонности населения Литвы к Польше, аналитик сказал, что результаты опроса, вероятно, показывают, что эта страна, несмотря на ее споры с европейскими институтами по поводу возможных нарушений верховенства закона, рассматривается жителями Литвы как очень важный партнер для национальной безопасности. Более того, по словам собеседника, вероятно, жителям Литвы особенно импонирует жесткая политика Польши в отношении России и поддержка Украины в контексте войны.

"Если мы посмотрим, как и немецкая политическая элита, и общественность воспринимают Польшу, то их отношение определяется проблемой верховенства закона в Польше. Польша часто воспринимается другими странами как проблемный партнер, в том числе и в контексте Европейского Союза", - прокомментировал Юозайтис.

Акция в Вильнюсе на поддержку Украины / E. Blaževič/LRT nuotr.

Аналогичными соображениями с LRT.lt поделилась Довиле Якнюнайте, политолог, профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета. По ее словам, очевидно, что война России против Украины изменила отношение к Польше - и политики, и общественность больше не фокусируются на внутриполитических проблемах страны, которые отодвигают на второй план попытки страны помочь Украине, защищающейся от России.

Если бы не война, к Украине относились бы менее благосклонно?

Ю. Юозайтис, аналитик ЛВА, утверждает, что благосклонность литовского населения к Украине, несомненно, связана с войной. По его словам, страна воспринимается как защитник западных ценностей.

"Украина, как сказал Столтенберг, в настоящее время защищает западный мир своей кровью. Это продолжается с 2014 года с разной степенью интенсивности, и, возможно, это формирует позитивное отношение к стране", - сказал аналитик.

Профессор Якнюнайте также подчеркнула, что население Литвы поддерживает Украину, потому что она защищается от России, которая воспринимается как национальная угроза.

"Если бы у нас не было конфронтации с Россией, я думаю, мы были бы гораздо более скептичны в отношении Украины. Раньше Украина ассоциировалась с другими вещами, но сейчас эти ассоциации исчезают, теперь все сосредоточены на войне", - сказала профессор.

Акция в Вильнюсе на поддержку Украины / E. Blaževič/LRT

По мнению Якнюнайте, геополитические аспекты, вероятно, могут объяснить благоприятное отношение населения Литвы к США. По ее словам, литовский народ и в прошлом симпатизировал США, а сейчас он симпатизирует еще больше из-за поддержки Америкой Украины.

Профессор отметила, что при сравнении февральских и ноябрьских опросов число респондентов, имеющих неблагоприятное мнение о Германии и Франции, несколько увеличилось. Якнюнайте не исключила, что это может быть связано с критикой этих стран за их меняющуюся, якобы слишком мягкую реакцию на вторжение России в Украину.

Отношение к России неудивительно

Аналитик ЛВА Ю. Юозайтис утверждает, что неблагоприятное отношение населения Литвы к России и Беларуси не удивительно. По его словам, Россия напала на Украину, которую Литва активно поддерживает, а Беларусь является помощником России в этой войне. Более того, напомнил он, минские власти уже некоторое время проводят враждебную Литве политику.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / AP nuotr.

"Россия - традиционный источник угроз в литовской общественной сфере, и мы обсуждаем российские угрозы уже очень давно. Беларусь как угроза существует недавно: мы увидели миграционные вопросы, учения "Запад", переговоры между Минском и Москвой. Теперь мы видим, что Беларусь поддерживает Россию в ее нападении на Украину", - сказал Юозайтис.

Однако он отметил, что в Литве осталось небольшое число сторонников России. Это, по его мнению, то население, которое продолжает верить кремлевской пропаганде.

"В Литве все еще есть очень маленький сегмент общества, который никак не выходит из российского информационного пространства, он все еще застрял в своем собственном образе мышления, и, вероятно, таким этот маленький сегмент общества и останется", - резюмировал Юозайтис.