Литва вступила в 2023 год: вильнюсцы встретили юбилейный год столицы в самом сердце города

Попрощавшись с 2022 годом, Литва встретила 2023-ий. Портал LRT.lt поздравляет вас и желает мирного года, полного надежд.

Этот год – особенный для города Вильнюса, который начинает отмечать свой 700-летний юбилей. О том, как горожане и гости столицы встретили Новый год, можно судить по снимкам, сделанным фотографами портала LRT.lt.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За несколько часов до наступления Нового года колокольня начала менять свою форму и текстуру, повторяя элементы рождественского убранства Вильнюса. Современная световая и видеопроекция пригласила зрителей совершить путешествие по временам года, по различным историческим периодам и встретить 700-летний юбилей Вильнюса.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В полночь площадь вокруг колокольни засияла еще ярче – в честь юбилейного 2023 года собравшихся ждали музыкальное и лазерное шоу.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Из-за соображений охраны окружающей среды городские власти еще в прошлые годы отказались от проведения фейерверков, и видеопроекции, демонстрируемые на колокольне с 2018 года, стали хорошей альтернативой фейерверкам.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Программа "Рождество в столице" уже стала традицией – впервые она была осуществлена в 2018 году, а в течение последующих нескольких лет ее постоянно совершенствовали, и она стала устойчивой и современной альтернативой фейерверкам.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičius/LRT nuotr.

По словам директора Вильнюсского центра культуры Паулюса Юргутиса, для создания праздничной атмосферы были выбраны решения, наиболее благоприятные для окружающей среды, – шоу и продолжается дольше, и обладает более широким спектром визуальных эффектов.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Моменты встречи праздника в самом сердце столицы – в фотогалерее LRT.lt.