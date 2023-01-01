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2023.01.01 10:31

Литва вступила в 2023 год: вильнюсцы встретили юбилейный год столицы в самом сердце города

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.01 10:31
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Попрощавшись с 2022 годом, Литва встретила 2023-ий. Портал LRT.lt поздравляет вас и желает мирного года, полного надежд.

Этот год – особенный для города Вильнюса, который начинает отмечать свой 700-летний юбилей. О том, как горожане и гости столицы встретили Новый год, можно судить по снимкам, сделанным фотографами портала LRT.lt.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За несколько часов до наступления Нового года колокольня начала менять свою форму и текстуру, повторяя элементы рождественского убранства Вильнюса. Современная световая и видеопроекция пригласила зрителей совершить путешествие по временам года, по различным историческим периодам и встретить 700-летний юбилей Вильнюса.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В полночь площадь вокруг колокольни засияла еще ярче – в честь юбилейного 2023 года собравшихся ждали музыкальное и лазерное шоу.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Из-за соображений охраны окружающей среды городские власти еще в прошлые годы отказались от проведения фейерверков, и видеопроекции, демонстрируемые на колокольне с 2018 года, стали хорошей альтернативой фейерверкам.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Программа "Рождество в столице" уже стала традицией – впервые она была осуществлена в 2018 году, а в течение последующих нескольких лет ее постоянно совершенствовали, и она стала устойчивой и современной альтернативой фейерверкам.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičius/LRT nuotr.

По словам директора Вильнюсского центра культуры Паулюса Юргутиса, для создания праздничной атмосферы были выбраны решения, наиболее благоприятные для окружающей среды, – шоу и продолжается дольше, и обладает более широким спектром визуальных эффектов.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Моменты встречи праздника в самом сердце столицы – в фотогалерее LRT.lt.

Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
Вильнюс встретил Новый год
# Рождество и Новый год в Литве
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