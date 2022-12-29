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2022.12.29 15:12

Беларусь заявила о падении на её территорию украинской ракеты

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.29 15:12
Граница Беларуси
Граница Беларуси / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Белорусское госагентство "Белта" передало в четверг, что на территорию Беларуси со стороны Украины в промежутке между 10 и 11 часами утра упала украинская ракета С-300.

Как отмечается, о произошедшем "немедленно проинформировали" Александра Лукашенко, и сейчас по его поручению группа специалистов Следственного комитета и Минобороны устанавливает причины падения. По информации белорусского оборонного ведомства, ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, пишет "Коммерсантъ".

"По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - пишет "Белта".

О пострадавших информация не поступала. Россия и Украина падение ракеты в Беларуси пока не комментировали. 29 декабря Киев сообщил о новом массированном российском обстреле территории Украины.

Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в конце февраля.

15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел украинской территории, на польское село Пшеводув, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, упали две ракеты. В результате погибли двое местных жителей. В Киеве заявляют, что ракеты были российскими. Москва отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины. НАТО возложила на Россию полную ответственность за ЧП в приграничном польском селе, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету.

5 декабря сообщалось, что пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны на севере страны. По предварительным данным, ракета упала в ходе ударов по Украине. Кому именно она принадлежала, не установлено.

Радио "Свобода"

# В мире# Беларусь# Война в Украине
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