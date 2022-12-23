«Показательный и беспрецедентный». Итоги визита Зеленского в США: оценки

«Демонстрация единства», «показательный и беспрецедентный», «великий день для демократии» – таков неполный список эпитетов, встречающихся в международной и украинской прессе, посвященной официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.

«Украинцы будут отмечать праздники и новый год, “даже если не будет электричества», заявил он в 23-минутной речи, регулярно прерываемой бурными овациями. "Свет нашей веры в себя не погаснет"», – приводит агентство Bloomberg слова из выступления Владимира в Конгрессе.

Вместе с тем упоминается, что поддержка республиканцев в Палате представителей Конгресса США в 2023 году может быть «более критической для Украины», которые с января будут иметь больше влияния на расходы Вашингтона.

«Но поддержка Байдена никогда не вызывала сомнений», – отмечается в тексте на сайте Bloomberg.

Владимир Зеленский в Конгрессе США / AP nuotr.

Газета The Washington Post вышла с заголовком о том, что «на фоне демонстрации единства Зеленский и Байден расходятся во мнениях» по некоторым военным вопросам.

Помощник редактора издания Карен Де Янг (Karen DeYoung) и корреспондент по вопросам национальной безопасности Мисси Райан (Missy Ryan) отмечают, что цель визита Зеленского заключалась в призыве к США предоставить Киеву более мощное оружие.

Как подчеркивают авторы статьи, это необходимо для того, чтобы повысить обороноспособность Украины, с тем, чтобы она смогла начать крупное наступление в следующем году против укрепившихся российских войск.

«Было мало признаков того, что он преуспел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», – отмечается в статье. Вместе с тем в ней сообщается, что новые системы вооружений, поставляемые Украине США и союзниками, современная система противовоздушной обороны Patriot, помогут противостоять российским авиаударам по украинской инфраструктуре.

Владимир Зеленский и Джо Байден / AP nuotr.

«"Мы стремимся победить!" – такова ключевая фраза в выступлении Зеленского», написал в «Твиттере» вашингтонский экономист и политолог Андерс Ослунд.





Пол Массаро, старший советник Хельсинкской комиссии США, оценил день визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку как «великий день для демократии».

Напомним, что речь идет о первом зарубежном визите украинского президента с начала широкомасштабной агрессии России против Украины.

«Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, тоже пройдем достойно и успешно. Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет», – подчеркнул Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе.

Обращаясь к американским законодателям, президент Украины отметил, что «мы уже построили сильную Украину – с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами!»

Владимир Зеленский и Джо Байден / AP nuotr.

«Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежища вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам необязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, желаем одного – победы. Только победы», – сказал украинский лидер.

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что по итогам визита президента Владимира Зеленского в США в контексте «быстрых результатов» не приходится говорить, что у него что-то не получилось.

«Президент поехал и финализировал договоренности по системам Patriot. Было объявлено о дополнительной военной помощи на 1,85 млрд долларов», – пояснил Кучухидзе в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По его мнению, восторженная реакция в Конгрессе на выступление Зеленского, возможно, свидетельствует о желании американских законодателей поддержать проект поддержки для Украины в 2023 году в размере 45 млрд долларов.

«С позиции инсайдеров, о чем писали американские и другие издания – негатива по этому визиту не найдете... Представитель СНБ США Кирби отметил, что лидеры Украины и США могли говорить о том, что будет после войны – будущее России, возможные и когда переговоры с Россией… Джо Байден публично поддержал мирный план Зеленского», – подчеркивает Кучухидзе.

Он напоминает, что переговоры с Россией, согласно мирному плану президента Украины, возможны только после выведения всех оккупационных войск.

«Байден во время встречи с Зеленским сказал, что есть общебюджетные вопросы, 45 млрд для Украины, но есть и отдельная линия Пентагона – военная техника в помощь для Украины. Скорее всего, военно-техническая помощь для Украины в следующем году будет больше, чем названные цифры», – отмечает политолог.

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что итоги визита президента Зеленского в Соединенные Штаты убедительно указывают на стратегическое партнерство двух стран.

«И тот факт, что визит был сопряжен с выделением Украине нового пакета помощи, в который входит предоставление батареи Patriot, – это тоже достижение и результат достаточно напряженной работы украинского МИД, который демонтировал Штатам необходимость защиты от российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Это и сигнал из Вашингтона России и Ирану, что сотрудничество в сфере поставок баллистических ракет – плохой вариант», – подчеркивает Магда».

По его мнению, яркая речь Зеленского в Конгрессе позволяет надеяться на «реальные варианты» получения Украиной помощи в следующем году.

«Есть надежда, что она будет увеличиваться, а не уменьшаться. Каких-то «минусов» у этой поездки нет вообще. Можно сказать, что страны намерены развивать двухстороннее сотрудничество», – утверждает эксперт.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отмечает положительные факторы визита Зеленского для позиций обеих сторон: США не развивают тематику по поводу каких-либо перемирий и не заявляют ее на самом высоком уровне.

«Это важный сигнал, который подкрепляет план Киева по борьбе до победы. Байден заявил, что поддерживает видение справедливого мира Зеленского, а тот отметил, что он не может базироваться на нарушении принципа территориальной целостности Украины», – говорит Божко.

«Для оперативного, коренного изменения положения на фронте Киев нуждается в боевых самолетах и средствах дальнего поражения, в частности ATACMS. Однако нам следует ожидать формирования консенсуса по передаче этих средств Украине в будущем», – уточняет политолог.



"Голос Америки"