«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

Визит Владимира Путина в Минск 19 декабря привлёк к себе внимание своей неожиданностью и таинственностью. Одни эксперты предполагали, что первая за три года встреча Путина и Лукашенко в Беларуси станет судьбоносной. Например, белорусский политолог Павел Усов в интервью LRT.lt говорил, что после встречи «будут озвучены решения, указывающие на то, что независимость Беларуси полностью утеряна». Другие же эксперты изначально отмечали, что не стоит уповать на важность события, а главное паниковать в контексте возможного прямого участия белорусской армии в войне или объединения с Россией.

По исходу встречи появилось ощущение, что «не паникующие» аналитики и политологи были правы. Публично ни Путин, ни Лукашенко не озвучили почти ничего, что указывало хотя бы на какие-то политические или военно-стратегические изменения.

По исходу встречи Путин заявил, что Беларусь и Россия будут продолжать проводить совместные военные учения, а также, что Москва передала Минску новые ракетные комплексы С-400 и «Искандер». К тому же президент России упомянул переоборудование белорусских военных самолётов и их экипажей «для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью», вероятно, намекая на появление в Беларуси ядерного оружия. Однако заявления о размещении на территории Беларуси ядерных боеголовок также звучат не впервые.

В основном встреча была посвящена экономике и интеграции, а война как бы прошла фоном.

«Я думаю, что сейчас Путин пытается превратить эту войну в какую-то рутину. Не акцентировать на ней внимания, не привлекать внимание общества к этой болезненной теме. Война просто упоминается наряду с другими событиями, такими, как чемпионат мира по футболу, развитие космоса, программы импортозамещения и прочее», – говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Валерий Карбалевич / Facebook

«Кремлю нужна картинка»

«Наверняка Кремлю очень нужна картинка, что кто-то их (делегацию Путина, Лаврова и Шойгу) доброжелательно принимает. Потому что атмосфера и в Центральной Азии, и в Ереване так себе была, а тут остался единственный действительно лояльный союзник – это режим Лукашенко», – говорит литовский политолог, преподаватель Вильнюсского университета и глава правозащитной организации «Freedom House» Витис Юрконис.

Политолог считает, что переживания по поводу возможного вступления Беларуси в войну и участия белорусской армии в новом сухопутном наступлении являются не совсем оправданными. Так как Россия пытается таким образом давить на Украину, чтобы та перегруппировывалась и отводила войска с горячих участков фронта.

Витис Юрконис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«[Существует] много аргументов против этого (участия белорусских войск в войне - ред.), потому что это в принципе будет смертельным приговором каждому солдату и режиму Лукашенко тоже. Потому что он сейчас опирается на лояльность силовиков, а гибнуть никто не хочет, участвовать в чужой войне никто не хочет. Те, кто хотел, могли поменять фуражки, идти по контракту в ЧВК «Вагнера», некоторые это действительно сделали. Но я думаю, что основная цель этой встречи – создать видимости, что такое возможно», – говорит В. Юрконис.

В то же время другой литовский политолог и преподаватель Университета Витаутаса Великого Бернарас Ивановас считает, что приезд Путина в Минск свидетельствует именно о том, чтобы втянуть Лукашенко войну.

«Было заявлено обсуждение каких-то экономических процессов, интеграция, товарооборот, что, конечно, является просто ширмой. Главный момент в том, что Путин пытается замазать Лукашенко по-максимуму, он хочет втянуть его в войну, чтобы белорусские солдаты пошли на фронт и таким образом окончательно его похоронить вместе с собой – считает Б. Ивановас – Общее впечатление, что Лукашенко не прогнулся».

Бернарас Ивановас / Стоп кадр из передачи «7 каунасских дней»

Политолог убеждён, что визит означает, что Путин в панике: «Он понимает, что ему конец и ищет любую возможность, как бы ещё протянуть и может быть, ещё и Лукашенко на свою сторону склонить».

Однако предположение, что Путин давит на Лукашенко, а второй отчаянно сопротивляется, в последнее время поддаётся сомнению со стороны разных аналитиков и экспертов, в том числе и В. Юркониса.

«Я думаю, что оно (убеждение о давлении на Лукашенко со стороны Кремля) вводит в некоторое заблуждение, то есть это воспринимается, как некий стандарт, что давление есть. Давление, конечно, есть, но оно больше другого плана, более экономическое и политическое, [давление с точки зрения того], как поднимать руки в ООН и на других площадках. У кремля больше нету союзников. И передавить тоже нельзя, оккупировать, аннексировать – тоже было бы странно. Потому что это означало бы исчерпать весь ресурс, которого и так нет», – говорит В. Юрконис и добавляет, что мысли о том, что Лукашенко в очередной раз удалось увернуться и он сопротивляется, продвигают люди, «пребывающие в некотором тумане», которые не до конца понимают, что происходит в Беларуси.

Валерий Карбалевич, в свою очередь, считает, что Путин и Лукашенко встречаются, из-за изоляции от внешнего мира. Сам Лукашенко во время встречи сказал, что они с Путиным «вдвоём агрессоры, самые вредные и токсичные люди на планете».

«Тут, наверное, есть какой-то элемент психотерапии. Два изгоя, оказавшись в международной изоляции, им интересно друг с другом разговаривать, потому что друг от друга они, наверное, получают какую-то энергетическую подпитку. Вот Путин специально не поехал на саммит G20 в Индонезии, потому что ощущал, что будет там себя чувствовать некомфортно, а вот встреча с Лукашенко и поездка в Минск для него комфортна», – считает Валерий Карбалевич.

Валерий Карбалевич / Фото из личного архива

«Есть, что обсуждать»

Путин и Лукашенко действительно являются изгоями в мире: Запад против обоих режимов вводит всё новые санкции, а даже те страны, которые к санкциям не присоединяются, стараются держать диктаторов на расстоянии. Экономическое выживание Москвы и Минска во многом завязано друг на друге и им нужно поддерживать связи, считают собеседники LRT.lt.

«Надо сказать, что есть, что обсуждать. Вопрос обхода санкций, взаимодействие со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и так далее. Потому что обе экономики очень завязаны [друг на друге], конечно, белорусская экономика более уязвима, и им надо скоординировать действия, как обойти санкции», – считает В. Юрконис.

Валерий Карбалевич с ним согласен: «Для Беларуси экономическая поддержка со стороны России действительно важна. Особенно сейчас, когда Беларусь под санкциями, Россия оказывает определённую помощь, и логистическую (потому что порты стран Балтии закрыты для белорусского экспорта), и финансовую, так как Россия даёт кредиты, но их возвращение откладывается на неопределённое время. И действительно какие-то ниши открылись на российском рынке для белорусской продукции после того, как оттуда ушли западные компании. Низкие цены на нефть и газ – очень важны для белорусской экономики».

Владимир Путин и Александр Лукашенко / фото AP

На следующий день после встречи Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, заявил, что цены на российский газ для его страны будут зафиксированы на трёхлетний период и добавил, что цена на газ «основывается на белорусском предложении». Это действительно указывает на то, что России и Беларуси необходимо выстраивать механизмы для укрепления своих экономик и обхода санкций.

В. Юрконис считает, что не стоит удивляться приезду Путина в Минск именно сейчас. Политолог вспоминает, что в последние годы, с приходом пандемии коронавируса, президент России сторонился международных визитов, опасаясь за своё здоровье. А сейчас, когда он прилетает в Минск, он может обсудить с Лукашенко экономику и сотрудничество и при этом создать видимость важности события для западной аудитории, которая не слишком хорошо знакома с белорусским контекстом.

«Надо следить за руками, за конкретными действиями, за конкретными решениями <...>. Я думаю, что этому нужно уделять больше внимания, чем следить за риторикой, которая в принципе на то и существует, чтобы ввести нас в некоторое заблуждение», – говорит В. Юрконис.

Однако эксперт отмечает, что знать наверняка, какие решения были приняты на этой встрече, не представляется возможным, «и так было всегда».