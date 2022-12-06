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2022.12.06 14:09

Казахстану нужна Европа, а ЕС – Казахстан, заявил глава МИД Литвы

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.06 14:09
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Находящийся с визитом в Казахстане министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал укреплять не только двустороннее сотрудничество, но и сотрудничество ЕС и Казахстана.

«Казахстану нужна Европа, а Евросоюзу нужен Казахстан в развитии надежных энергетических, торговых, ресурсоснабжающих, транзитных и логистических связей», — подчеркнул министр.

Ландсбергис также выразил поддержку стремлению Казахстана диверсифицировать энергетические и торговые связи страны.

Во вторник после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, Ландсбергис заявил, что происходящие геополитические изменения требуют новых решений, и одним из таких решений является поиск более тесного сотрудничества между ЕС и Казахстаном, что выгодно для обеих сторон.

Ландсбергис поблагодарил Казахстан за «твердое поведение в вопросе поддержки основных принципов международного права», а также выразил признательность за сохранение мест литовского исторического наследия в Казахстане. В мае этого года в Спасском мемориальном комплексе был открыт памятник литовским политзаключенным.

Обращая внимание на цели реформ, поставленные Казахстаном, министр Ландсбергис сказал, что видит большой потенциал для более тесного сотрудничества между двумя странами. Ландсбергис призвал к дальнейшему созданию транспортных и логистических связей, увеличению взаимных инвестиций, использованию потенциала туристической сферы, развитию студенческих обменов.

В среду литовский министр встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

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