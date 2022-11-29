«Если пойдешь в полицию, тебя вывезут в багажнике»: история украинки, которая устроилась на работу в Литве

Украинцы едут в Литву в поисках лучшей жизни. Кто-то из-за войны потерял все: и дом, и работу, и близких, а кто-то хочет заработать денег и пережить трудную для каждого украинца зиму. Но не всех радушно встречают в новой стране. Некоторые жители Литвы, пользуясь доверчивостью и незнанием законов используют украинцев в качестве бесплатной рабочей силы, не выплачивая зарплаты и даже применяя физическое насилие.

Юлия (настоящее имя известно редакции) приехала из Черкасс. Когда началась война, она долго оставалась в родном городе и не планировала уезжать, так как была уверена, что скоро все закончится. Но когда обстрелы начали усиливаться, Юлия всерьёз задумалась о переезде.

«Я думала, что все быстро пройдет и не хотела уезжать, но у меня маленький ребенок, а работы особо не было и улучшений ждать не стоило», - говорит девушка.

Юлия – профессиональный грумер, человек, который стрижет животных. До войны, у нее было всегда много работы и довольные клиенты, но так как многие уехали, забрав своих животных с собой, работы и соответственно денег не хватало.

«Однажды я в Фейсбуке увидела объявление женщины, что для своего салона для животных она ищет грумеров из Украины. Зарплата от 600 евро, также предоставляется жилье недалеко от работы», - делиться Юлия и добавляет, что сразу написала автору объявления и они начали общение.

«Абсолютно милая и хорошая женщина. Все мне объяснила, мы договорились что я приеду с дочерью. Она сказала, что очень нам сочувствует и очень ждет. Жилье также подготовит. Она только попросила меня взять с собой свои инструменты для работы, сказав, что мне так будет комфортнее. Меня тогда это вообще не насторожило», - делиться воспоминаниями украинка.

Объявление в соц.сетях, на которое попадаются украинки

Не то, о чем договаривались

Владелица салона для животных Юргита (настоящее имя и название салона известно редакции я LRT.lt) пообещала все организовать по приезду девушки и рассказала о своем «замечательном салоне, большом количестве клиентов и об очень комфортных условиях жилья». Вот только по приезду все оказалось совсем иначе.

«Мы приехали поздно ночью, уже было около 12 часов. Очень устали с дороги, особенно ребенок. Нас Юргита встретила на машине, и повезла на наше новое жилье. Мы зашли туда — это был просто ужас. Там было очень грязно, темно, сыро. Ремонта и мебели почти никакой не было, хотя она изначально говорила, что все подготовила к нашему приезду. Я тогда возмутилась, говорю, как мне здесь с ребенком жить. А она мне очень грубо ответила: «Если что-то не нравится, можете идти ночевать на вокзале». Делать было нечего, и я решила остаться там, но нужно было сразу уйти», - рассказывает Юлия.

Состояние квартиры до уборки

Состояние квартиры до уборки

Как говорит украинка, они договорились, что с утра Юргита приедет за ней и вместе они поедут в салон, чтобы посмотреть место работы.

«Оказалось, что салон будет в другом месте, не там, где мы изначально говорили. Она сказала, что это ее второй салон и я буду работать здесь. Сам салон выглядел тоже не очень, и условий практически никаких не было. Например, так как мы часто купаем собак, необходимо иметь для этого специальный душ, а мне нужно было постоянно приносить и выносить ведра с водой», - вспоминает украинка.

«Официально трудоустраивать мне не выгодно»

Как говорит Юлия, с уловиями она бы еще смирилась, ведь клиенты и правда были, но отношение владелицы салона было невыносимым. Помимо этого, у девушки не было никаких официальных документов, подтверджающих ее трудоустройство, не было ясно озвученой зароботной платы и графика.

«Я в первый день ее спросила, что мне нужно подписать,какой договор, как открыть счёт в банке, на что она меня заверяла: «Юлечка, я уже все решила, конечно, все официально, тебе не нужно беспокоиться». Это я сейчас понимаю, что сама виновата, что все не проконтролировала, но тогда мне казалось это абсолютно нормальным», - говорит Юлия.

Девушка рассказывает, что оплата труда была минимальной. С каждого клиента Юлия получала 50%, все остальное забирала владелица салона. Как говорит украинка, в месяц максимально получалось 400 евро.

Салон, где работала Юлия

«Она еще всегда забирала больших собак себе. Ведь стрижка и мытье большей собоки стоит намного дороже. Мне отдавала всегда те услуги, которые стоят дешевле», - вспоминает Юлия и добавляет, что постоянного графика у нее тоже не было.

«Не было такого, что я работаю в определенные дни. Я работала как ей захочется. Бывает так, что она звонит и говорит, что у меня клиент через 20 минут, и мне нужно было все бросать и ехать. Выходных или просто вечеров у меня не было», - рассказывает девушка.

Как вспоминает Юлия, о том, что она на самом деле официально не работает, она узнала совершенно случайно. Когда девушке нужно было устроить ребенка в детский сад и собрать все необходимые медицинские документы, в одном из учреждений ей сказали, что она не застрахована, ведь нигде официально не работает.

Салон, где работала Юлия

«Я еще тогда возмутилась, стала доказывать, что я работаю, звонила в «Содру». Но мне сказали, что никакой информации о моем трудоустройстве нет. Я сразу позвонила Юргите и спросила, почему так, ведь она обещала, что все решит, на что я получила ответ: «Почему я должна тебя устраивать на работу? Мне это абсолютно не выгодно, платить за тебя налоги. Там большие суммы. Радуйся, что ты и так получаешь деньги», - делится девушка.

Денег у Юлии практически не было, идти тоже некуда, поэтому, несмотря на эту ситуацию, она все равно решила остаться, хотя бы до конца месяца, чтобы получить оплату, съехать и найти другую работу. Но отношения начали ухудшаться еще больше, и помимо невыносимых условий труда, началось моральное унижение и открытое насилие.

«Я понимала, что идти мне некуда. Сбережения заканчивались, зарплаты не было, я одна в незнакомой стране, да еще и с маленьким ребенком. Ту квартиру я вычистила, вымыла, чтобы там было возможно жить. Наверное, дней пять я потратила на уборку. Мы так пожили несколько неделей и потом пришла хозяйка квартиры, и сказала, чтобы мы убирались отсюда», - рассказывает Юлия.

Официально квартира принадлежит матери Юргиты, которая, увидев, насколько изменилась квартира после нескольких недель проживания украинки там, решила, что на этой квартире можно заработать и начала искать съемщиков.

Квартира после того, как ее убрала Юлия

«Я тогда сразу сказала, что я не съеду, так как мне некуда. Она еще очень возмущалась, и кричала, чтобы я платила деньги. И потом начала делать все, чтобы нас оттуда выжить. Однажды мы стояли час возле двери, потому что она позвала риелторов, которые оценивали квартиру, а мы стояли и ждали на улице», - вспоминает девушка и добавляет, что хозяйка квартиры начала «выживать» ее из жилья.

«Она приходила, могла хлорку разлить специально, что дышать было нечем. А однажды мы пришли домой, а весь наш диван - совершенно мокрый. Она вылила туда ведро воды, наверное, и мы спали на полу в тот день», - с ужасом вспоминает девушка.

Угрозы о физической расправе и унижения

Юлия говорит, что после этого она больше не смогла находиться в этой квартире, забрала ребенка и переехала в хостел. Чтобы получить оплату за месяц, Юля продолжала работать у Юргиты, хотя, по словам девушки, владелицу салона словно подменили. Ее отношение, после переезда с квартиры и инцидента с оформлением кардинально изменилось. Доходило до угроз, морального и физического насилия.

«Я ей сказала тогда, что работать в таких условиях не могу и хочу доработать по-хорошему и уйти. И вот здесь начались угрозы. Она мне говорила: «Ты неблагодарная тварь, я тебя взяла, по доброте душевной, а ты сейчас так поступаешь». Были и другие слова в мой адрес. А когда я ей отвечала, что уйду, она мне угрожала, говорила, что наймёт ребят и те меня быстро в багажнике вывезут куда надо, и чтобы я аккуратно ходила по дорогам, ведь у меня ребенок, как он будет один? Потом она мне говорила, что если я уйду, то она наймет адвоката, чтобы меня засудить и депортировать из страны. Сказала, что расскажет обо мне такие вещи, что меня ни один салон на работу не возьмет. И что если я пойду в полицию, то это будет последнее, что я сделаю в жизни», - делится пережитым девушка.

Многие клиенты также слышали унижения и оскорбления от владелицы салона в адрес своей работницы. Так, одна из клиенток салона Виктория, написала у себя в Фейсбуке об этой истории и просила совета и помощи, как поступить в этой ситуации.

«Я часто слышала, как она кричит на нее. Иногда она просто повышала тон, иногда оскорбляла. Уже потом мне Юля рассказала все те ужасы, что она пережила, и я очень хотела ей помочь», - рассказывает очевидица ситуации Виктория.

Собака с хозяином (ассоциативное фото) / Pexels nuotr.

В один день помимо оскорблений и унижений дошло до физического насилия. Когда Юля была на работе и уже убирала рабочее место, Юргита избила украинку мокрой тряпкой.

«Я собиралась уходить, и снова у нас с ней словесный конфликт произошел, она взяла мокрую тряпку, которой я убирала и начала меня ею бить куда попадет. Это было последней каплей», - вспоминает девушка.

После того случая Юля написала Юргите о том, что больше работать не будет, на что хозяйка салона ответила, что денег платить ей не собирается и заблокировала во всех социальных сетях.

«Я уже за деньги не переживаю, хотя и обидно, но я правда очень ее боюсь, после всех тех угроз. И еще переживаю очень за ребенка - кто знает, что она может сделать. Но мне нужны мои инструменты. Она их забрала, я ее просила их отдать, на что она ответила, что теперь это ее инструменты», - жалуется девушка.

Лучше всего обратится в полицию

После всех угроз в свой адрес Юлия говорит, что и вправду боится обращаться в полицию, так как боится за свою жизнь.

Адвокат Григорий Романенко, говорит, что лучшим выходом из ситуации является заявление в полицию. Хотя доказать словесные угрозы очень сложно, но полиция в любом случае проведет профилактические визиты и рассмотрит данное заявление.

«Если нет никаких доказательств: свидетелей, которые слышали угрозы или записанных телефонных разговоров, сообщений, то, к сожалению, доказать наличие угроз со стороны владелицы салона невозможно. Любой суд требует именно доказательств. Оскорбления и унижения, даже если их слышали другие люди, не считаются угрозой для жизни», - объясняет адвокат и добавляет, что в любом случае написать заявление стоит, ведь полиция принимает такое заявление и проводит профилактические визиты к предполагаемому абьюзеру - к сведению принимают возможные конфликты.

Насилие (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Тогда если что-то происходит, какое-то физическое насилие над этим человеком, то полиция сразу знает, где искать подозреваемого, ведь у них уже есть заявление о том, что угрозы изначально были», - говорит адвокат.

Эксперт также рекомендует обратиться с заявлением в полицию по поводу присвоенных инструментов.

«В заявлении достаточно будет описать инструменты, точное количество, название и, по возможности, добавить фото/видео работы с этими инструментами. Также, возможно, есть свидетели, готовые подтвердить, что инструменты действительно принадлежат девушке. А это уже уголовная ответственность», - советует адвокат в данной ситуации и также говорит, что во время заявления по поводу инструментов, в беседе с полицией важно более детально рассказать всю ситуацию с владелицей салона, упомянуть угрозы и собрать как можно больше доказательств - полиция обязана отреагировать.

«Ведь это еще и репутация всей страны, так как здесь сталкиваются интересы граждан Украины и Литвы», - добавляет Г. Романенко.

Не первая жертва

Как удалось выяснить LRT.lt, это уже не первый случай с владелицей данного салона. До Юлии у нее часто работали украинки, которые также пострадали от насилия со стороны литовки.

«Я проработала там месяц и сбежала. Она ненормальная и думает, что мы ей что-то должны. Я хотела просто заниматься тем, что я люблю. Мне не заплатили, официально не оформляли, еще и постоянно оскорбляли и угрожали. Я решила уйти, чтобы не стало хуже, я не знала, чего от нее ожидать», - говорит Ксения (настоящее имя известно редакции), которая также пострадала от неадекватного работодателя.

Довольный клиент Юлии

LRT.lt также связались с владелицей салона Юргитой, чтобы та прокомментировала ситуацию.

«Никаких комментариев я давать не собираюсь, и у меня никто никогда не работал из Украины, я даже по-русски практически не говорю. Да, салон мой, но работаю я там одна», - раздраженно ответила владелица салона и бросила трубку.

Сейчас Юлия с дочерью находится в Литве и собирается писать заявление в полицию, чтобы забрать свои инструменты. Девушка восстанавливается после пережитого, ищет новую работу и верит, что не все литовские работодатели такие.

«Я как вспоминаю все это, как вижу ее фото, то меня всю трясет. Но вы правы, нужно восстановить справедливость и хотя бы забрать инструменты, ведь они очень дорогие. И я хочу найти работу здесь и наконец-то забыть об этом и спокойно жить, не бояться», - поделилась планами украинка.