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2022.11.26 08:10

Глава МИД Эстонии отправит в Гаагу наручники для Евгения Пригожина

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.26 08:10
Владимир Путин и Евгений Пригожин (справа)
Владимир Путин и Евгений Пригожин (справа) / AP nuotr.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправит в Гаагу наручники для основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Так он отреагировал на обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.

"Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершённые в Украине", – заявил Рейнсалу в видеообращении.

Ранее пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" сообщила, что "информационный кейс для отправки в Европарламент" был передан представителю телеграм-канала "КИБЕР ФРОНТ Z", называющего себя "информационными войсками России". Так Пригожин ответил на новость о том, что Европарламента намерен признать "ЧВК Вагнера" террористической организацией.

Как пишет издание "Сота", убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой "ЧВК Вагнера" ещё со времён её участия в боевых действиях в Сирии. Именно кувалдой был убит бывший заключённый Евгений Нужин, который был завербован ЧВК на войну в Украине, сдался в плен, а потом был обменян.

Напрямую в убийстве Нужина ЧВК не признавалась. В пресс-службе Пригожина тогда опубликовали комментарий от его лица: "Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми". Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Радио Свобода

# В мире# Эстония# Война в Украине
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