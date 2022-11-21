По подозрению в коррупции задержан глава ветеринарной службы Сташкявичюс

Литовская Служба спецрасследований (ССР) сообщила в понедельник, что проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС), глава учреждения Мантас Сташкявичюс входит в число подозреваемых в различных коррупционных деяниях, он был арестован.

По данным ССР, представители службы, «возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов».

«Директор ГПВС Мантас Сташкявичюс и другие нынешние и бывшие сотрудники ГПВС подозреваются в различных коррупционных деяниях», — говорится в сообщении правоохранительных орга.

В комментарии, предоставленном информационному агентству BNS, служба указала, что подозреваемые могли принимать выгодные для хозяйствующих субъектов решения за полученные взятки.

Сташкявичюс и еще три человека были задержаны в воскресенье.