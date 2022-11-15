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2022.11.15 16:04

Жителей Литвы атакуют мошенники — рассылают СМС-сообщения о якобы заблокированных счетах

LRT.lt
LRT.lt 2022.11.15 16:04
Телефон
Телефон / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Мошенники не перестают атаковать жителей Литвы – в настоящее время специалисты по безопасности Swedbank фиксируют новую волну атак мошенников, когда жителям рассылаются короткие SMS-сообщения с информацией о якобы заблокированном счете. Специалисты по безопасности банка предупреждают, что не следует открывать ссылку и  передавать данные для входа в интернет-банк и другую личную информацию.

«СМС-сообщение от имени банка с информацией о якобы заблокированном счете — очень распространенный прием, используемый мошенниками», — говорит Жигеда Аугоне, руководитель службы информационной безопасности Swedbank.

По словам специалиста по безопасности, важно отметить, что банк никогда не отправляет активные ссылки через SMS-сообщения, поэтому по таким ссылкам нельзя переходить. Это может быть попытка мошенников украсть важные данные или вирус.

Телефон
Телефон / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Просьба ввести или продиктовать данные вашего интернет-банка или карты недопустима ни при каких обстоятельствах. Ни банк, ни какое-либо другое учреждение никогда не запрашивает такие данные по телефону или СМС», — подчеркивает Ж. Аугоне.

Представитель Swedbank советует, если вы все-таки переживаете после получения такого сообщения или звонка, вы можете позвонить по официальному номеру телефона банка и узнать о ситуации. Это будет лучшим решением, чем пойти на поводу у мошенника.

По данным Swedbank, за первые девять месяцев этого года в связи с мошенническими SMS-атаками было возбуждено почти 1500 дел. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год. На тот момент общая сумма потерь населения после попадания на крючок подобных мошенников за девять месяцев текущего года достигает более 94 тысяч евро.

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Рассылаемые мошенниками сообщения
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