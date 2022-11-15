Представитель украинского президента: Когда мы выиграем войну, Россия все равно захочет начать ее заново

Заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказал ЛРТ, что в освобожденном Херсоне фиксируются те же военные преступления России, которые были замечены в Буче, Ирпине или других городах. Он подчеркнул, что вернуть Херсон Украине удалось только благодаря подготовке армии и помощи Запада.

- Господин Жовква, Украина отвоевала Херсон. Что дальше?

- Дальше будет то же самое, что было в последние месяцы - Украина продолжит отвоевывать свои территории. Начали с освобождения северной части (Киева, Черниговщины и Сумщины), продолжим освобождением Харьковщины.

У нас все хорошо не только в самом Херсоне, но и в близлежащих городах, поселках и селах. И мы точно не остановимся на достигнутом. В Херсоне мы тоже не остановимся, продолжим контрнаступление. Мы также не будем останавливаться на Донбассе или других территориях Украины. Мы стремимся вернуть каждый сантиметр украинской территории.

- Сообщается, что в отвоеванном Херсоне произошла гуманитарная катастрофа. Сегодня президент В. Зеленский посетил этот город. Как город выглядит на самом деле?

- К сожалению, в Херсоне мы до сих пор наблюдаем такие же военные преступления, как в Буче, Ирпине, Гостомеле, Бородянке, Изюме и других городах. Никто не знает, что будет в других городах, которые мы потом освободим, например, в Мариуполе.

К сожалению, так ведут себя российские вооруженные силы, они совершают военные преступления. Они не следуют Женевской конвенции или каким-либо правилам гуманности. Будет очень важно выявить каждое российское военное преступление, задокументировать его, а затем предать суду в рамках международной правовой системы, чтобы все виновные в военных преступлениях предстали перед судом.

Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон / Ukrainos prezidento kanceliarijos nuotr.

- Как вы объясните уход россиян из Херсона?

- Это не решение россиян, не слушайте этот нарратив. Это не какой-то жест доброй воли. Каждый раз, когда они говорят, что ведут себя хорошо и проявляют добрую волю то под Киевом, потом под Харьковом, теперь под Херсоном, создается впечатление, что эти жесты доброй воли они делали последние полгода.

Мы вернули Херсон благодаря сосредоточению и подготовке украинской армии, а также военной поддержке Западом нашей страны со стороны таких стран, как Литва. Спасибо за ваше решение по 12 единицам систем вооружения, это очень важно. Как только у нас будет нужный уровень вооружения, мы начнем контратаку, для которой потребуется еще больше оружия.

Надеемся, что после Херсона наши западные партнеры будут все больше верить в то, что Украина может не только обороняться, но и атаковать и обязательно победить.

- Вы говорите, что оружие нужно. Какого оружия сейчас больше всего не хватает Украине?

- Сейчас нам нужны ПВО и ПРО. Что произошло за последний месяц не только в Киеве, но и в Западной Украине? Наша энергетическая инфраструктура была атакована, чтобы держать нас в холоде зимой, поэтому противовоздушная оборона очень важна. Артиллерийские системы РСЗО, как и бронетехника, очень важны. Боеприпасы тоже важны, у нас много оружия, советского вооружения, но нам обязательно нужны боеприпасы для артиллерии, танков и мы стремимся получить их от наших партнеров.

Игорь Жовква / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Приближается зима, Россия все еще нацеливается на объекты инфраструктуры. Какие самые большие проблемы ожидают Украину зимой?

- Россияне обязательно попытаются полностью отключить электричество в Украине. К сожалению, за последний месяц 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины было серьезно повреждено или даже разрушено. Мы отремонтировали часть. Дело не в том, что в Украине совсем нет электричества, а в некоторых местах его нет, например, в Киеве мы находимся без электричества по несколько часов в определенное время.

Нам нужен энергетический Рамштайн, так как у нас есть военный Рамштайн. Нам нужно искать западных партнеров, чтобы они помогли нам с электричеством, электросистемой, с генераторами, трансформаторами, с другими запчастями, чтобы мы могли как можно быстрее восстановить нашу инфраструктуру. Мы не хотим, чтобы наша инфраструктура рухнула, когда снова начнут бомбить. Украинцы воюют, ремонтируют инфраструктуру, чтобы победа пришла как можно скорее.

- После того, как российская армия была изгнана из Херсона, чего нам ждать на поле боя? Некоторые комментаторы говорят, что россияне усилят давление в Донецкой области и там сейчас будет сложнее всего.

- Вы правы, ситуация в Донбассе очень сложная. Я не знаю, осложнится ли она, потому что было сложно в течение многих лет. Вы прекрасно помните, что российская агрессия началась не в 2022 году, а в 2014 году с Крыма и Донбасса. Именно в этом месте они сосредоточили много своих солдат, вооруженных сил и боеприпасов.

Сейчас ситуация сложная, но украинские вооруженные силы, которые там дислоцируются, тоже опытные, потому что уже 8 лет воюют с вооруженными силами России. Да, это может быть сложнее, но мы обязательно будем контратаковать и в этом регионе.

Игорь Жовква / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Международные СМИ постоянно пишут, что американцы призывают украинцев проявить добрую волю, показать, что они настроены на переговоры с Россией, хотя бы заявить об этом публично. Какова позиция Украины по вопросу переговоров?

- Наша позиция не изменилась с прошлого раза. Наш президент говорит, что Россия должна приложить усилия, прежде чем мы сможем начать какие-либо мирные переговоры. Условия очень простые - они должны вывести солдат с территории Украины, должны вернуть в Украину военнопленных, необходимо подумать о репарациях, как восстановить поврежденную Украину, возместить ущерб, который они нанесли Украине.

Если думать об этом серьезно, пункт за пунктом, если серьезно относиться к переговорам, а не просто говорить о переговорах. Каждая война, каждая победа заканчивается переговорами о мире, а не об условиях победы, поэтому и эта война должна заканчиваться на условиях после победы Украины, но сначала мы должны победить.

Игорь Жовква / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Вы можете подтвердить, что американцы предлагают вести переговоры или хотя бы публично показать такую ​​возможность?

- Нет, я не могу этого подтвердить. Из того, что я слышу от официальных лиц США разного уровня, от президента Байдена до его советника по национальной безопасности и команды, только Украина будет решать, какой уровень победы должен быть и как, когда, при каких условиях Украина будет готова к возможным переговорам.

- Выяснилось, что и Северная Корея, и Иран предоставляют России оружие и другую помощь. Отношение каких других стран вас беспокоит?

- Вы уже упомянули страны, которые сотрудничают с Россией. Хотя они публично заявляют, что не причастны, на самом деле они причастны. У нас есть доказательства того, что Иран не только поставляет в Россию беспилотники, но и готовится поставить баллистические ракеты. Можно назвать и другие страны, например, те 4 страны, которые не поддержали декларацию ООН, осуждающую попытку незаконной аннексии областей Украины. Я даже не буду их называть, потому что кроме России было всего 4 страны, которые занимают такую ​​странную позицию и которые не поддержали цивилизованные страны.

- Как вы оцениваете заявления президента Франции Макрона о том, что он позвонит Владимиру Путину и поговорит с ним после встречи G20?

- Это будет не первый раз, когда президент Макрон звонит Путину. Он имеет на это право, но, опять же, наш президент спрашивает, есть ли о чем сейчас говорить с Путиным? Станет ли он слушать кого-нибудь, кроме себя?

Игорь Жовква / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Господин Жовква, вы курируете вопросы внешней политики. 30 сентября президент В. Зеленский подписал обращение Украины о вступлении в НАТО в соответствии с ускоренным процессом. Некоторые члены НАТО говорят, что это невозможно только потому, что ваша страна находится в состоянии войны. Мы можем наблюдать ситуацию с Финляндией и Швецией, они тоже не так легко пробиваются в НАТО. Насколько реально желание Украины стать членом НАТО в ближайшее время?

- Поверьте, Украина обязательно будет членом НАТО. То, что Украина хочет стать членом НАТО, не новость — мы уже несколько раз просили об этом. В Бухаресте в 2008 году мы заявили, что станем частью НАТО.

Наш президент сделал это заявление по нескольким причинам. Один из них заключается в том, что не должно быть ни малейших предположений о том, что Украина все еще может думать о каком-то нейтральном статусе. Это заявление показывает, что Украина хочет стать членом НАТО, станет членом НАТО, что 5-я статья является лучшей гарантией безопасности для нашей страны.

Нам нужно серьезно поговорить о гарантиях безопасности в нашей стране. Конечно, потребуется время, чтобы Пятая статья вступила в силу и мы стали членом НАТО, но мы не должны откладывать разговор о гарантиях безопасности не только в Украине, но и в вашей стране ни на минуту. Во-вторых, потому что Россия всегда будет агрессивной. Не если, а когда мы выиграем войну, Россия по-прежнему будет агрессивна и по-прежнему будет хотеть снова начать войну, но мы должны быть готовы.

Украина будет не только говорить о закрытии неба, как это было в начале войны, когда президент просил о защите неба над Украиной, а в ответ получал только молчание. Сейчас мы обсуждаем с партнерами и друзьями, а также с членами Альянса, чтобы каждая страна получила гарантии безопасности и Украина в гарантированном будущем стала членом НАТО.