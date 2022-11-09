Тарифы на услуги Почты Литвы вырастут вдвое

Некоторые международные тарифы на доставку для бизнес-клиентов с 1 декабря увеличиваются почти в два раза. В свою очередь, Почта Литвы поясняет, что цены растут, потому что работникам нужно повышать зарплату.

Американец, проживающий в Литве и имеющий здесь бизнес, связался с LRT.lt. Он пожелал быть неназваным, как он сам сказал, из-за страха попасть в неприятности. Мужчина сообщил, что пользуется услугами Почты Литвы для отправки товаров за границу уже несколько лет.

Однако недавно он получил письмо от Почты Литвы, в котором отмечается, что с 1 декабря тарифы для бизнес-клиентов, отправляющих посылки за границу, меняются.

Мужчина утверждает, что до сих пор отправка посылки размера М (1,5-2 кг) в Австралию обходилась ему в 24,9 евро, а с 1 декабря цена вырастет до 49,15 евро.

Почта Литвы / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Это огромная разница. Я не могу себе представить, как Почта Литвы может удвоить тарифы для бизнеса в такое сложное время. Я понимаю инфляция, но не думаю, что стоимость доставки для них удвоилась", — прокомментировал бизнесмен LRT.lt.

Он сказал, что доставка составляет значительную часть стоимости продукта, поэтому он обдумывает, как действовать дальше.

«Мы полностью зависим от тарифов Почты Литвы. Мы не можем повышать цены настолько, насколько увеличивается стоимость доставки. Мы в ситуации, из которой нет выхода», — переживает бизнесмен.

Он также добавил, что рассматривал возможность отправки посылок с использованием услуг частных курьеров, но их тарифы даже выше, чем у Почты Литвы.

Почта Литвы - не все тарифы повышаются

Представитель Почты Литвы Лукас Симонас Задарацкас сообщил LRT.lt, что с 1 декабря новые, скорректированные тарифы на зарубежные перевозки действительно вступают в силу, но не все они подорожали.

Почта Литвы / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Важно отметить, что изменения тарифов неодинаковы и зависят от веса, направления отправки или заказанных дополнительных услуг. В результате в ряде случаев с 1 декабря стоимость доставки может быть даже ниже текущей.

Но в челом отправка посылки с услугой отслеживания подорожает примерно на 23%.

Однако, в то же время, скидки, применяемые к более крупным поставкам за границу, также изменятся с указанной даты. В настоящее время их размер колеблется от 5 до 10 процентов, но с 1 декабря вырастет и достигнет 10-15 процентов", — комментирует Л. С. Задарацкас.

По его словам, решение скорректировать данные тарифы было связано с увеличением затрат на оказание услуги — в первую очередь, с увеличением и постоянно растущим окладом сотрудников, увеличением расходов на расчеты в глобальной почтовой сети, ростом расходов на транспортировку посылок.

«В то же время хотим подчеркнуть, что Почта Литвы в первую очередь ищет решения по снижению затрат, повышению эффективности процессов и внедрению дополнительных технологических решений — только исчерпав эти возможности, мы принимаем решение о корректировке цен на предоставляемые услуги, — уверяет Л. С. Задарацкас.