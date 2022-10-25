Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC – холдинг Yum!Brands – заключил договор о продаже 70 своих ресторанов в России и начал передачу франшизы российскому партнеру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания Rostic's.

Покупателем франшизы стала ижевская компания ГК "Фуд сервис". Она и ранее управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России. Ранее Yum!Brands владела в стране 70 ресторанами сети – все они перейдут "Фуд Сервису" и его дочернему ООО "Смарт Сервис Лимитед". Всего в России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Практически все они управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы.

Нового владельца обязали постепенно ребрендировать все заведения KFC в России в Rostic’s. Такой бренд зарегистрировала российская структура американского холдинга в начале осени, сделав его частью контракта по продаже бизнеса. Вывески начнут менять с 2023 года.

Эксперты не исключают, что не все франчайзи будут на это согласны. Также они выражают опасение, что арендодатели могут повысить цены для ребрендированных заведений, а пищевое производство может снизить качество, оставшись без контроля со стороны Yum!Brands.

Ранее самым громким ребрендингом в России была замена сети ресторанов быстрого питания McDonalds отечественным брендом "Вкусно – и точка". После начала полномасштабной войны в Украине сеть McDonald's приняла решение временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить операции. Причиной этого было названо осуждение агрессии и насилия.

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