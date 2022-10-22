Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать кабинет министров. Это означает формальное начало полномочий Мелони как премьер-министра страны. Мелони – первая в истории Италии женщина, занявшая главный правительственный пост.

45-летняя Джорджа Мелони возглавляет партию "Братья Италии", которая занимает лидерское место в правой коалиции, одержавшей победу на парламентских выборах в сентябре. В коалицию также входят партии "Лига", возглавляемая Маттео Сальвини, и "Вперёд, Италия", чей председатель Сильвио Берлускони был главой правительства страны в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

Посты в правительстве уже распределены. Маттео Сальвини станет вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта. Вице-президент "Вперёд, Италия" Антонио Таяни – вторым вице-премьером и министром иностранных дел. Должность главы МВД досталась префекту Рима Маттео Пьянтедози. Министром обороны будет Гвидо Крозетто, ранее занимавший должность замминистра военного ведомства. Официально новое правительство начнёт работать после принятия министрами присяги в субботу.

Во внешней политике "Братья Италии" занимают про-НАТОвскую позицию и заявляют о солидарности с Украиной – в отличие от "Лиги" и "Вперёд, Италия", симпатизирующих Владимиру Путину (Сильвио Берлускони считают другом российского президента). В остальном партия Мелони придерживается правой идеологии, например выступает против легализации однополых браков, за ограничение абортов и ужесточение правил, связанных с иммиграцией.

Команде Мелони предстоит до конца месяца закончить план государственного бюджета и отправить его на утверждение Евросоюзом. Следующей задачей нового кабинета станет разработка плана восстановления экономики от последствий пандемии. Экономисты предсказывают Италии рецессию в 2023 году, и кабинету Мелони придётся доказать, сможет ли он выполнить свои предвыборные обещания о повышении пенсий и снижении налогов.

Досрочные выборы в Италии прошли после распада правящей коалиции и ухода в отставку бывшего премьер-министра Марио Драги. Одной из причин раскола в правительстве стала разная позиция партий по войне в Украине.

Радио Свобода