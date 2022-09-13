Крейвис надеется договориться с Брюсселем о компенсациях за электроэнергию

Пока Еврокомиссия (ЕК) думает, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей, Литва ведет переговоры об исключениях и ​​компенсациях, говорит министр энергетики. Дайнюс Крейвис надеется, что с Брюсселем удастся договориться.

"Еще одна мера (предложенная ЕК - BNS) заключается в том, чтобы установить потолок для генераторов, которые дешевле газа, но получают ту же цену, что за газ. У нас тоже есть проблема, так как Литва практически все импортирует. Поэтому мы ведем переговоры с Комиссией об этом и надеемся, что нам удастся договориться, (...) чтобы для Литвы были сделаны определенные исключения, в результате чего мы также получим определенную компенсацию», - сказал Крейвис в Сейме во вторник.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши люди не пострадали, когда Европа введет определенные механизмы компенсации цен, чтобы наши люди тоже могли получить компенсации в связи с ростом цен", - добавил министр.

Крейвис, принимавший участие во внеочередном заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики Европейского союза (ЕС) в прошлую пятницу, сказал, что он согласился с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком, что Литва и немецкие эксперты будут искать совместное решение, как правильно распределять потребителям сверхприбыли производителей дешевой ветровой, солнечной или атомной энергии.

Ранее Крейвис не раз заявлял, что предложение Еврокомиссии о перераспределении потребителям сверхприбылей производителей для Литвы совершенно неприемлемо.