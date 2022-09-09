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2022.09.09 09:29

Роберта Мецола. Наша Європа може більше

РМ
Роберта Мецола, Голова Європейського парламенту 2022.09.09 09:29
Європа
Європа / Shutterstock

Історія Європи про те, як вона сформувалася під час кризи. На кожному етапі сучасної історії, коли в Європі наставала мить істини, ми відповідали згуртованістю.

Ця доктрина дала нам змогу витримати найгірші шторми та дозволила нашим інституціям реагувати на занепокоєння людей, й відчутно змінити їхні життя. Згідно з європейською доктриною співпраця завжди важливіша ніж конкуренція. Це сприяло процвітанню, створило сильні демократичні країни та міцно вкорінило захист особистих свобод. Лише за останні кілька років ми зіткнулися з банківськими крахами, кризами суверенного боргу, міграційними тисками, а потім з глобальною, досі небаченою пандемією. Усі ці події підштовхнули Європу згуртуватися, і ми стали сильнішими.

Ідеальний вихор війни на нашому порозі, безпрецедентної інфляції, зростання цін на електроенергію та енергоносії, кліматичної катастрофи, через яку наші річки пересихають, а наші ліси горять, продовольчої безпеки та кризи вартості життя, яка швидко розвивається, знову випробовує цю основу, цю єдність.

Європа знову проходить через випробування. Європа знову має дати відповідь. Нам знову необхідно працювати разом. Вкотре Європа має пристосуватися. І знов Європейський парламент напоготові відіграти свою роль.

Стає все складніше опалювати наші будинки, підживлювати нашу промисловість і заправляти наші автомобілі. Інфляція тримає ціни високими. Ми це знаємо. Але саме тоді, коли на нас найбільше тиснуть, ми повинні вистояти і проявити небувалу твердість. Саме тоді теоретична Європа має зустрітися з практичним лідерством. Зі швидкістю, дією та сміливістю. І Європа має піднятися, щоб відповісти на цей виклик. Незалежно від того, чи йдеться про вирішення проблем вартості життя, цін на електроенергію, зміни клімату, оборони, продовольчої безпеки чи про підтримку України. Згуртованість – це єдиний можливий шлях вперед.

Європа має зробити більше. Це був чіткий заклик, що прозвучав у травні 2022-го року в Європейському парламенті під час висновків конференції громадян про майбутнє Європи, що тривала цілий рік. Цього тижня Голова Єврокомісії висуне пропозиції у своїй щорічній промові про стан справ Європейського Союзу.

Для Європейського парламенту ці основні питання, які піднімають громадяни, мають бути пріоритетними для внесення пропозицій: ми повинні досягти всеосяжного безпекового та оборонного союзу. Ми маємо модернізувати наш безпековий й оборонний апарат та інфраструктуру. Жорстоке, незаконне, неприйнятне вторгнення в Україну показало, наскільки світ змінився з лютого. Нам потрібно краще використовувати наші витрати на оборону та уникати дублювання в загальноєвропейському оборонному потенціалі, доповнюючи, а не конкуруючи з НАТО.

По-друге, нам потрібно вирішити питання енергетичної стійкості та автономії Європи. Нам потрібно позбутися залежностей від ненадійних постачальників. З цим пов’язані негайні заходи, які необхідно вжити, щоб зменшити наслідки зростання вартості електроенергії. Необхідно негайно вирішити питання підвищення цін, що наносить удар сім’ям по всій Європі, також, щоб забезпечити політичну стабільність. Водночас ми маємо продовжувати досягати наших амбітних кліматичних цілей і пришвидшити наш енергетичний та екологічний переходи.

По-третє, пандемія виявила недоліки в системах охорони здоров’я держав-членів. Європарламент закликає гарантувати право на охорону здоров'я ЄС. Коли йдеться про обмеження поширення вірусів або полегшення доступу до спеціалізованих методів лікування, часто рішенням є посилення транскордонної співпраці.

Таке нарощення зусиль матиме певну ціну. Нам потрібно модернізувати бюджет ЄС, щоб посилити реагування на зростаючі труднощі. Наш бюджет має бути більш стійким до кризи та більш гнучким, щоб відповідати швидко мінливим або неочікуваним пріоритетам.

Найближчі місяці будуть важкими, але ми вже довели собі, що європейці здатні подолати негаразди з цілеспрямованою рішучістю. Походження європейської співпраці та інтеграції обумовлено бажанням подолати труднощі після світової війни, будучи солідарними один з одним. Європа може бути впевнена у своїй спроможності долати далекосяжні проблеми. Вона довела свою силу.

Це момент Європи. Разом ми можемо більше.

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