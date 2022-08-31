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2022.08.31 16:03

«Врачи без границ» обвинили Литву в систематической дискриминации нелегальных мигрантов

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.31 16:03
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

Организация «Врачи без границ» осудила обращение Литвы с мигрантами, нелегально въехавшими в страну и ожидающими решения о предоставлении убежища, назвав это «системной дискриминацией». Отвечая на обвинения организации, министр внутренних дел Литвы заявляет, что теперь эти лица могут покидать места своего проживания, и им гарантируется медицинская помощь и другие услуги.

Во вторник организация «Врачи без границ» опубликовала пресс-релиз, в котором осудила обращение Литвы с мигрантами, нелегально въехавшими в страну и ожидающими решения о предоставлении убежища, назвав это «системной дискриминацией».

По данным организации, временное задержание продлевается чаще для мигрантов одних национальностей, чем для других, мигранты, принадлежащие к уязвимым группам, проводят под стражей длительные сроки, что негативно сказывается на их психическом состоянии. В сообщении говорится, что многие из задержанных пережили «глубоко травмирующий опыт», а литовские официальные лица, вместо того, чтобы заботиться об их потребностях, усугубляют страдания травмированных людей, удерживая их в подвешенном состоянии и в плену.

Организация «Врачи без границ» потребовала немедленно прекратить длительное задержание мигрантов в Литве.

Министр внутренних дел Литвы заявляет, что отныне мигранты могут покидать места своего проживания, и им гарантируется медицинская помощь и другие услуги.

«На данный момент значительно уменьшилось количество людей, которые проживают в центрах размещения, это связано с тем, что эти люди могут уходить, возвращаться. Как показывают тенденции, на данный момент осталось около 600 человек", - сказала BNS в среду Агне Билотайте.

«В чем я хочу вас заверить, так это в том, что вся медицинская помощь, все услуги предоставляются и гарантируются. Конечно, всегда можно покритиковать», — добавила она.

Министр напомнила, что в настоящее время создается учреждение при Министерстве социальной защиты и труда, которое будет отвечать за прием и размещение мигрантов.

«Думаю, что в будущем это облегчит весь процесс и позволит организовать его намного лучше», - сказала Билотайте.

Она заявила, что литовские должностные лица сотрудничали с неправительственными, международными организациями и реагировали на их замечания.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима и обвиняет его в организации нелегальной миграции.

Эти мигранты были размещены в центрах регистрации иностранцев.

В этом году Суд Европейского союза объявил, что литовские правовые нормы, которые не дают нелегальным мигрантам возможности просить убежища и позволяют задерживать их за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Мигранты в настоящее время могут быть ограничены в передвижении в общей сложности на 18 месяцев, но с многих ограничения снимаются по прошествии 12 месяцев. Статистика показывает, что, получив право на свободное передвижение по территории Литвы, мигранты уезжают на Запад.

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