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2022.08.28 10:20

Социологи: Литва - самая доброжелательная страна для белорусов

D
DW 2022.08.28 10:20
Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе
Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе / фото Д. Умбрасаса, LRT

Эксперты представили исследование, посвященное белорусской диаспоре в Польше, Литве и Грузии, об отношении белорусов к войне, поддержке украинцев и дискриминации. Подробнее - у DW.

Около 30% белорусов в Польше, Литве и Грузии столкнулись с дискриминацией и более 70% приняли участие в помощи украинцам. Таковы главные результаты социологического исследования белорусской диаспоры, которое провела группа белорусских социологов под руководством кандидата социологических наук Олега Алампиева и независимого социолога Филиппа Биканова при поддержке немецкого Фонда имени Фридриха Эберта. Как выяснилось, Литва - это самая доброжелательная страна для белорусов, в отличие от Грузии, где больше всего неприязни к белорусам. Кроме того, негативно к белорусам относится не только местное население, но и украинцы.

Среди белорусской диаспоры нет сторонников Лукашенко

"Белорусская диаспора выпала из фокуса. Много исследований проводят внутри Беларуси, а вот что происходит с диаспорами после 2020 года и после начала войны в Украине не совсем понятно", - так Филипп Биканов в самом начале презентации описал идею проведения такого исследования. Вместе с тем основная проблема в таком соцопросе, по его словам, в выборке и его репрезентативности - нет никаких точных данных относительно того, сколько белорусов выехало и в какую страну, какой демографический состав эмигрантов и так далее.

Поэтому сбор данных исследователи осуществляли с помощью онлайн-опроса, ссылка на прохождение которого распространялась с помощью социальных сетей в различного рода группах и сообществах белорусских иммигрантов. "Выборка не соответствует строгим научным стандартам, поэтому не можем сказать, что результаты корректно отражают общественное мнение белорусов Польши, Литвы и Грузии. Но в то же время, исходя из анализа и опыта, у нас нет причин полагать, что истинные распределения изученных признаков значительно отличаются от полученных нами", - подчеркивают авторы.

Как показал опрос, среди белорусов в Польше, Литве и Грузии практически нет людей, которые бы поддерживали политику Александра Лукашенко - около 99% высказались неодобрительно. "Также среди диаспоры есть консенсус относительно поддержки Украины в войне России против Украины. Около 95% белорусов-эмигрантов декларируют, что поддерживают украинскую сторону в конфликте, а остальные выбрали вариант "не поддерживают ни одну из сторон", - рассказывает Биканов.

Более 70% белорусов за границей поддерживают украинцев

Также исследователи интересовались у эмигрировавших белорусов, как они взаимодействуют с украинцами, которые массово бежали от войны. Согласно опросу, более 70% белорусов приняли участие в помощи украинцам. "Больше всего (83%) белорусов помогали украинцам в Польше. В свою очередь в Литве и Грузии процент белорусов, оказывавших поддержку украинцам, чуть меньше - 75 и 73% соответственно. Вероятно, это связано с тем, что в Польше находится больше эмигрировавших украинцев, тогда как в Литве и Грузии их сравнительно немного", - объясняет Биканов.

Среди самых популярных способов поддержки украинцев - участие в митингах и перечисление денежных средств, а также распространение информации в соцсетях. "Белорусы в Польше чаще выбирают прямые методы поддержки, в том числе передачу предметов одежды, вещей, продуктов, волонтерские акции и предоставление жилья. Это опять же связано с тем, что там больше украинцев и более простая логистика", - отмечают исследователи.

С какими проблемами сталкиваются эмигрировавшие белорусы?

Важной частью исследования стало изучение вопросов дискриминации белорусов в Польше, Литве и Грузии по причине белорусского происхождения. "После начала вторжения России в Украину, белорусы также оказались втянуты в эту ситуацию властями, которые поддержали агрессию. Ожидаемо, это привело к ухудшению отношения к белорусам в других странах", - говорит Биканов и отмечает, что для многих эмигрировавших белорусов дискриминация стала частью их реальности.

Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе
Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.,

Как выяснилось, меньше всего с дискриминацией белорусы сталкиваются в Литве - о личной дискриминации сообщили 16% эмигрировавших белорусов, а о проблемах у знакомых знают 33%. Хуже всего ситуация в Грузии- на личном опыте дискриминацию пережили 39% белорусов, а по опыту знакомых о ней слышали 49%. "Меньшие масштабы дискриминации в Литве, вероятно, объясняются высоким пониманием литовцами событий протеста против Лукашенко в 2020 году и относительно небольшим количеством приехавших украинцев", - говорится в исследовании.

Касательно вида дискриминации, чаще всего белорусы сталкиваются со словесными оскорблениями. "Мы понимаем, что это субъективный показатель, но все равно это опыт людей, через который они видят мир и транслируют своим знакомым", - говорит Биканов. Также часто встречаются отказы в обслуживании в банке, отказ в найме жилья (особенно в Грузии и Литве).

"Прием на работу - это больше польская проблема. Там количественно больше белорусов и больше тех, кто работает на менее оплачиваемых должностях. В Польшу проще переехать для белоруса и больше возможностей для работы", - поясняется в исследовании. Кроме того, уникальная проблема есть в Грузии - 25% белорусов рассказали, что им завышали цены на товары и услуги после того, как "всплывало" их белорусское происхождение.

"Неприязнь к белорусам исходит и от местных, и от украинцев"

Вместе с тем исследование обнаружило интересные данные о том, что наряду с местным населением, неприязнь к белорусам также демонстрируют украинцы. Так, например, в Польше 63% белорусов столкнулись с дискриминацией от украинцев, и только 56% от поляков. В Литве ситуация примерно одинаковая - 51% белорусов сообщили о неприязни украинцев, а 60% рассказали о дискриминации со стороны литовцев. В Грузии, в свою очередь, ситуация кардинально другая: абсолютное большинство (84%) негатива исходит от местного населения - эту ситуацию исследователи объясняют плохой осведомленностью грузин о белорусском кризисе.

"Но все равно по нашим данным мы видим, что белорусы планируют продолжать поддерживать украинцев. Даже те, кто лично столкнулся с неприязнью со стороны украинцев, декларируют, что хотят продолжать помогать украинцам", - отмечает Биканов.

DW

Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе
Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе
# Литва# Война в Украине# Беларусь
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