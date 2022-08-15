Хроника путинской войны. Левиев: Удар по штабу ЧВК Вагнера мог быть постановкой

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 15 августа.

На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 15 августа (время вильнюсское).

17:50

В Дюссельдорфе убрали знаки, указывающие на его статус партнера Москвы, заявил мэр города Штефан Келлер (Stefan Keller). Пять таких вывесок, в том числе на въезде в Дюссельдорф, уже демонтированы, оставшиеся три будут сняты в ближайшее время. Партнерство двух городов было приостановлено вскоре после военного нападения России на Украину, теперь место российской столицы займет украинский областной центр Черновцы.

17:15

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев не исключает, что публикация российским военкором фотографий из штаба ЧВК Вагнера могла быть провокацией военных РФ, поскольку эти снимки, по мнению Левиева, выглядят "слишком постановочно и показушно". "Пророссийские военкоры знают про запрет снимать военные объекты, расположения, знают про возможность прилёта по координатам и т. д. А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина (владельца ЧВК Вагнера. - Ред.)?" - написал эксперт.

Одной из возможных целей такой публикации, по его мнению, могло быть провоцирование ВСУ на нанесение удара из РСЗО HIMARS. "Знаем, что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждем выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты - бьем в ответ", - пояснил Левиев.

Ну то есть, потратит ли ВСУ на убийство Пригожина и руководителей Вагнера несколько GMLRS? Скорее всего да. Отлично, Среда, иди сюда, давай попозируем около таблички с адресом, сейчас мы их выманим и ударим в ответ. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

Ранее, 15 августа, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера в районе города Попасная. По его словам, в результате обстрела был разбит штаб Вагнера и погибли участники ЧВК – их точное число Гайдай не назвал. Нацелиться на штаб удалось благодаря "одному из представителей СМИ России", написал он. Установить местонахождение военных удалось благодаря фотографиям, опубликованных 8 августа военным корреспондентом Сергеем Средой. Позже Среда удалил свой пост.

16:45

В результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова погибла 75-летняя женщина, сообщили в Харьковской ОВА. Всего пострадали 9 человек. Ранее местные власти сообщили, что обстрел пришелся на жилой двор, где были повреждены машины, детская площадка и выбило стекла в домах. "Никаких военных объектов там не было и быть не могло", - сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

16:15

Верховная Рада Украины приняла законопроект о принудительном изъятии имущества в условиях военного положения. Местные военные администрации получат право переводить частные предприятия оборонного значения в собственность Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это необходимо для "недопущения их уничтожения или захвата врагом", а также для "перехода промышленности на военные рельсы", говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Предложенная процедура позволит принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал", - пишут авторы законопроекта.

16:00

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич утверждает, что на территории местного приемника-распределителя для детей УМВД проживают около 50 сотрудников ФСБ России, а в подвалах проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток. В оккупированных районах продолжаются обыски - людей останавливают на улице или забирают из домов, пишет Янушевич. "Россияне могут угнать и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику", - утверждает он. Кроме того, оккупационные власти продолжают активно собирать паспортные данные проживающих в регионе людей, обращающихся к ним по любым вопросам, сообщил Янушевич.

15:50

Школы в девяти районах Белгородской области, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне, в новом учебном году перейдут на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба правительства региона. Речь идет о граничащих с Сумской и Харьковской областями Украины Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах. "Будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы", - сообщили власти региона.

15:30

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) и его президента Петера Маурера обратить внимание на ситуацию с "судом" над украинскими военнопленными в Мариуполе. "Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали“, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки“ - это военное преступление России. Красному Кресту и Петеру Мауреру пора наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации", - написал Подоляк в твиттере.

Усі військовополонені, зокрема захисники «Азовсталі», є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому «маріупольські клітки» — це офіційний воєнний злочин Росії. Час @ICRC та @PMaurerICRC нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022

Ранее горсовет Мариуполя сообщил, что оккупационные власти города собирают на сцене мариупольской филармонии тюремные клетки и планируют в сентябре устроить показательный "суд" над украинскими военными.

15:00

Верховная рада Украины поддержала продление военного положения в стране еще на 90 дней - до 21 ноября.

14:50

Латвия возобновила программу лечения и реабилитации украинских военнослужащих на территории страны, сообщил МИД Латвии. Двенадцать украинских военнослужащих начнут трехнедельный курс лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари". Правительство страны выделило на эти цели 280 тысяч евро. Программа уже действовала с начала войны в Донбассе в 2014 году и до 2019 года. За это время в латвийских медицинских учреждениях лечение прошли 58 раненых украинцев.

14:24

Из-за подорожания газа и поиска альтернативных поставщиков вместо России надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает оператор газовой сети Trading Hub Europe. Это означает, что средняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить примерно на 480 евро в год больше без учета НДС. Новый сбор вступит в силу с октября.

14:15

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту продлить срок действия военного положения и общей мобилизации с 23 августа на 90 суток, то есть до 21 ноября. Об этом написал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале

13:20

Минобороны России утверждает, что "высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников" в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области. "Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", - говорится в сообщении ведомства.

12:40

Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Другим указом президент назначил экс-главу СБУ Львовской области на аналогичную должность в Киевской области.

12:00

В результате утреннего обстрела микрорайона Салтовка в Харькове ранены пять человек. Ракета попала в жилой двор, были повреждены машины, детская площадка и вылетели стекла в соседних домах, пишет издание "Харьков life".

11:25

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке пишет о планах Кремля провести "референдум" о присоединении территории "ДНР" к России. Глава так называемой "народной республики" Денис Пушилин 11 августа заявил, что дата "референдума" будет объявлена после "полного освобождения ДНР", напоминают британские военные. Они также ссылаются на июньские расследования журналистов о стратегии такого "референдума", согласно которой Кремль планирует обеспечить 70 процентов голосов "за" присоединение к России.

По мнению британской разведки, Кремль "вполне вероятно" находится на "продвинутой стадии планирования референдума", хотя неясно, принято ли уже окончательное решение. "Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - резюмирует Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6TpEvHdDB9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hKzX3KFOoC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2022

10:30

Украинская сторона подтвердила нанесение удара по штабу ЧВК "Вагнера"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ накануне нанесли удар по штабу ЧВК "Вагнера" в районе города Попасная. По его словам, в результате обстрела был разбит штаб "Вагнера" и погибли участники ЧВК - точное число Гайдай не назвал. Нацелиться на штаб удалось благодаря "одному из представителей СМИ России" написал он.

Ранее об ударе "по одному из расположений" ЧВК "Вагнера" в городе Попасная сообщили российский военный корреспондент Юрий Котенок и связанные с ЧВК telegram-каналы. Установить местонахождение военных удалось благодаря фотографиям, опубликованных 8 августа военным корреспондентом Сергеем Средой, отмечало "Радио Свобода". Позже он удалил свой пост.

10:00

Российские войска отошли после потерь во время штурма в направлении Тихоцкое - Долина на Славянском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

09:00

Для того, чтобы помочь инвесторам избавиться от "токсичных активов", в качестве которых в США рассматриваются подсанкционные российские облигации, ряд крупнейших американских банков возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Уточняется, что финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.

08:00

Объем параллельного импорта в Россию достиг почти 6,5 млрд долларов

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти 6,5 млрд долларов. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить 16 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

07:00

Город Никополь Днепропетровской области подвергся в ночь на понедельник ракетному удару российских войск. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

05:30

Еще шесть грузовых кораблей получили от Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле разрешение на проход в Украину через безопасный "зерновой коридор" в Черном море. Из них два MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в порт Черноморск Одесской области для загрузки украинским зерном. Инспекцию остальных четырех кораблей проведут 15 августа.

05:00

Украинские партизаны повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области, рассказал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. "Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма", - написал он. По словам Федорова, "силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что российские военные “его не в силах восстановить уже вторые сутки".

03:30

Основная часть командования российских войск покинула Херсон, заявил зампред Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Выступая в эфире украинского ТВ, он подтвердил, что артиллерия ВСУ разрушила все мосты через Днепр в районе Херсона, и сейчас у ВС РФ "нет ни одного безопасного логистического маршрута", который позволял бы им снабжать херсонскую группировку.

03:00

В Стамбул прибыл первый сухогруз с пшеницей, вышедший из украинского порта Черноморск в рамках "зернового коридора", согласованного Украиной с РФ и Турцией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). Сухогруз под флагом Белиза везет 3 тыс. тонн пшеницы, из Черноморска он вышел 12 августа. Всего из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышло уже 18 грузовых кораблей.

02:20

Мэр Энергодара: Риск катастрофы на ЗАЭС увеличивается с каждым днем

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС / AP nuotr.

Риск катастрофы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС "растет с каждым днем", заявил агентству AFP мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "То, что там происходит, - это откровенный ядерный терроризм, и это может закончиться непредсказуемо в любой момент", - сказал он. По его словам, по заводу "каждый день и ночь" велись минометные обстрелы. "Ситуация опасная, и больше всего беспокоит отсутствие процесса деэскалации", - добавил мэр Энергодара, находящийся в Запорожье. Киев призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС и потребовал вывода российских войск. К нему присоединились десятки стран.

02:00

В бою погиб лучший летчик ВВС Украины 2019 года Антон Листопад. За несколько дней до гибели президент Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3-й степени. "Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 300-летия Независимости [Украины] пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был как раз наш Антон", - говорится в посте-некрологе, размещенном в Facebook Физико-техническим лицеем Ивано-Франковского облсовета, где учился Листопад.

01:00

Замглавы МВД Украины: Обстреляны 22 000 гражданских и 300 военных объектов

Война России в Украине / AP nuotr.

На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. "Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин пресс-службе МВД Украины.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Россияне, не протестующие открыто против войны, фактически тем самым поддерживают ее. Такое мнение выразил в своем ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно помнить, что когда зло достигает таких масштабов, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится как раз помощью ему. Поэтому, если у вас гражданство Рссии и вы молчите - значит, вы не боретесь, а значит, тем самым поддерживаете. И неважно, где вы находитесь, - на территории России или за границей, ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.

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