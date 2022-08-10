Науседа: исход войны России в Украине будет решен на поле боя, не за столом переговоров

Исход войны, начатой Россией в Украине, будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Сейчас мы понимаем, что их конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет разрешен на поле боя», — сказал президент в интервью американскому вещателю Voice of America.

Аналогичную мысль высказала экс-президент Даля Грибаускайте 24 февраля, после того как Россия начала войну в Украине. «Военного преступника можно остановить только на поле боя», — сказала она тогда.

Отвечая на вопрос о том, для кого, по его мнению, возникает угроза в этом конфликте, Науседа также сказал, что в случае победы в Украине президент России Владимир Путин будет искать новые территории.

«Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, может быть, Польша, может быть, Румыния, но это не самый важный вопрос». Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина», — сказал Науседа.