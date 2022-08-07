На Ратушной площади Вильнюса – акция в поддержку Украины

В воскресенье в Вильнюсе украинцы, бежавшие от российской агрессии, организовали акцию-перформанс.

В Старом городе Вильнюса, на Ратушной площади, группа людей в течение часа лежала на брусчатке, чтобы таким образом выразить поддержку украинским жителям, попавшим в российский плен, и осудить жестокие методы Российской Федерации.

Протестующие напомнили о массовом убийстве, которое совершила Россия, организовав атаку на тюрьму в Еленовке, где содержались пленные защитники «Азовстали».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Участники акции демонстрировали плакаты, на которых было написано «Россия лжет, истязает, убивает», «Еленовка 29. 07. 22», а также плакат с изображением российского герба и надписью «Посольство геноцида».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Портал LRT.lt напоминает, что в ночь на 29 июля в Еленовке, в здании исправительной колонии, произошел взрыв, в результате которого погибли десятки человек. Здесь содержались украинские военнопленные, вывезенные с завода «Азовсталь».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Украина заявляет, что взрыв в Еленовке являлся террористическим актом России, направленным на сокрытие военных преступлений и дискредитацию вооруженных сил Украины.