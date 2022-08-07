Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины

Новости

7 мин. назад

На Ратушной площади Вильнюса – акция в поддержку Украины

Борис Гребенщиков

Новости

36 мин. назад

Как "самый русский город" Литвы встречал запрещенного в РФ Гребенщикова

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. Разведка Украины: На захваченных территориях идет принудительная мобилизация

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото)

Новости

1 ч. назад

В ответ на критику своего намерения выступить в Сочи Дробязко процитировала русского поэта

Чиновник в Бухарском эмирате, вассальном государстве Российской империи

Новости

5 ч. назад

Была ли Россия колониальной империей? Отвечают историки

Тракайский замок

Новости

6 ч. назад

Обновление Тракайского замка: посетителям покажут даже средневековые туалеты

Рита Милюте

Новости

7 ч. назад

Рита Милюте. Как путинская героиня носила одинаковую одежду с Зеленским

Воссозданный рабочий стол Тиунэ Сугихары в доме-музее его имени в Каунасе

Новости

7 ч. назад

Министерство культуры Литвы рассматривает возможность финансирования дома-музея Сугихары

Сектор Газа

Новости

7 ч. назад

В секторе Газа ликвидирован командир "Исламского джихада" Халед Мансур

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Новости

8 ч. назад

Братья Ротенберги использовали лазейку в британском законе для обхода санкций

Полиция Косово

Новости

8 ч. назад

В Косово российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже

Андрей Архангельский

Новости

8 ч. назад

Не распознав зло. Андрей Архангельский – о вине русской культуры

Раса Юкнявичене

Новости

8 ч. назад

Раса Юкнявичене: Все претензии по поводу виз и санкций российским гражданам следует предъявлять Кремлю

Кембриджский университет

Новости

9 ч. назад

Государство покроет учебу литовцев, поступивших в лучшие университеты мира

Кевин Спейси

Новости

9 ч. назад

Кевина Спейси обязали заплатить $31 млн авторам сериала "Карточный домик" за скандал о домогательствах

Фуры на границе Литвы и России

Новости

11 ч. назад

Этот проезд в огне. Литовский «Šiaulių bankas» прекращает операции с Россией

Новости

2022.08.07 16:47

На Ратушной площади Вильнюса – акция в поддержку Украины

LRT.lt
LRT.lt 2022.08.07 16:47
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье в Вильнюсе украинцы, бежавшие от российской агрессии, организовали акцию-перформанс.

В Старом городе Вильнюса, на Ратушной площади, группа людей в течение часа лежала на брусчатке, чтобы таким образом выразить поддержку украинским жителям, попавшим в российский плен, и осудить жестокие методы Российской Федерации.

Протестующие напомнили о массовом убийстве, которое совершила Россия, организовав атаку на тюрьму в Еленовке, где содержались пленные защитники «Азовстали».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Участники акции демонстрировали плакаты, на которых было написано «Россия лжет, истязает, убивает», «Еленовка 29. 07. 22», а также плакат с изображением российского герба и надписью «Посольство геноцида».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Портал LRT.lt напоминает, что в ночь на 29 июля в Еленовке, в здании исправительной колонии, произошел взрыв, в результате которого погибли десятки человек. Здесь содержались украинские военнопленные, вывезенные с завода «Азовсталь».

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Украина заявляет, что взрыв в Еленовке являлся террористическим актом России, направленным на сокрытие военных преступлений и дискредитацию вооруженных сил Украины.

Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
Акция на Ратушной площади Вильнюса в поддержку Украины
# Литва# Война в Украине
Борис Гребенщиков
37 мин. назад

Как "самый русский город" Литвы встречал запрещенного в РФ Гребенщикова

Война России против Украины
1 ч. назад

Хроника путинской войны. Разведка Украины: На захваченных территориях идет принудительная мобилизация

постоянно дополняется
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото)
1 ч. назад

В ответ на критику своего намерения выступить в Сочи Дробязко процитировала русского поэта

Чиновник в Бухарском эмирате, вассальном государстве Российской империи
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 6
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Была ли Россия колониальной империей? Отвечают историки

6
Тракайский замок
6 ч. назад

Обновление Тракайского замка: посетителям покажут даже средневековые туалеты

Рита Милюте
7 ч. назад

Рита Милюте. Как путинская героиня носила одинаковую одежду с Зеленским

Воссозданный рабочий стол Тиунэ Сугихары в доме-музее его имени в Каунасе
7 ч. назад

Министерство культуры Литвы рассматривает возможность финансирования дома-музея Сугихары

Сектор Газа
7 ч. назад

В секторе Газа ликвидирован командир "Исламского джихада" Халед Мансур

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг
8 ч. назад

Братья Ротенберги использовали лазейку в британском законе для обхода санкций

Полиция Косово
8 ч. назад

В Косово российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС
2022.08.06 23:34

Хроника путинской войны. Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Война России против Украины
2022.08.07 15:22

Хроника путинской войны. Разведка Украины: На захваченных территориях идет принудительная мобилизация

постоянно дополняется
Израильский военнослужащий у границы сектора Газа
2022.08.07 05:00

Из-за нестабильной ситуации МИД Литвы не рекомендует жителям отправляться в Израиль и Палестину

Раса Юкнявичене
2022.08.07 08:00

Раса Юкнявичене: Все претензии по поводу виз и санкций российским гражданам следует предъявлять Кремлю

Гитанас Науседа
2022.08.06 18:00

Президент поблагодарил политзаключенных и ссыльных за продвижение идеи свободы

Рита Милюте
2022.08.07 09:10

Рита Милюте. Как путинская героиня носила одинаковую одежду с Зеленским

Тракайский замок
2022.08.07 10:13

Обновление Тракайского замка: посетителям покажут даже средневековые туалеты

Андрей Архангельский
2022.08.07 08:10

Не распознав зло. Андрей Архангельский – о вине русской культуры

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото)
2022.08.07 15:04

В ответ на критику своего намерения выступить в Сочи Дробязко процитировала русского поэта

Чиновник в Бухарском эмирате, вассальном государстве Российской империи
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 6
2022.08.07 11:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Была ли Россия колониальной империей? Отвечают историки

6