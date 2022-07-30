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2022.07.30 09:46

Филиппа Киркорова не пустили в Молдову

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.30 09:46
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Shutterstock.com

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну российскому певцу Филиппу Киркорову.

Киркоров, прилетевший в Кишинёв вечером 28 июля, провёл ночь в VIP-зале аэропорта, но пересечь границу так и не смог. Молдавские пограничники считают, что "условия для пересечения границы не были соблюдены". В чем именно заключалось несоблюдение, погранслужба не уточнила.

В аэропорт Кишинёва прибыл адвокат Аурелиу Коленко, ведущий уголовное дело молдавского депутата от оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер. Он сообщил журналистам, что Киркоров прилетел в Кишинев по приглашению адвокатов, чтобы выступить свидетелем по делу Таубер. Её обвиняют в незаконном финансировании партии и нарушении финансовой отчётности. В частности, обвинение утверждает, что Таубер готовила концерт 19 июня на центральной площади Кишинёва, в котором должен был принять участие и Киркоров, и выплатила ему 200 тыс. долларов гонорара. Также на концерте должен был выступить российский рэпер Моргенштерн, получивший, как утверждается, гонорар в 60 тыс. долларов. Концерт не состоялся из-за запрета полиции, но, по мнению Генпрокуратуры Молдовы, гонорары певцы не вернули. Вместо концерта 19 июня в Кишинёве прошла акция протеста против повышения цен, собравшая около 40 тысяч человек.

Марина Таубер была лишена депутатского иммунитета, сейчас она находится под арестом в СИЗО. Адвокат считает, что Киркорова не пустили в Молдову потому, что "власти Молдовы опасаются, что Киркоров даст правдивые показания, которые мы предоставим в суд и на обозрение прессы". Встретиться с Киркоровым лично адвокату не позволили.

Ранее на этой неделе Филипп Киркоров выступил с концертами в аннексированном Крыму, а также посетил в Феодосии госпиталь, где встретился с ранеными в Украине российскими военнослужащими. Он пригласил выздоравливающих военных на свой концерт, где со сцены назвал их героями и попросил зрителей стоя аплодировать им.

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