Які медичні послуги є безкоштовними для українців у Литві?

Портал LRT.lt підготував найважливішу інформацію про медичні послуги, що надаються та фінансуються лікарняними касами для українців, які прибули до Литви.

Міністерство охорони здоров'я та Державна лікарняна каса повідомляють, що усім людям, які втекли з України до Литви через військові дії Російської Федерації в Україні, надаються медичні послуги, що оплачуються з фондів охорони здоров'я.

Особи, які втекли від війни в Україні, повинні зареєструватися у Департаменті міграції або у найближчому реєстраційному центрі у Вільнюсі, Алітусі, Клайпеді чи Маріямполі, де кожній зареєстрованій особі надається код електронної медичної картки (ESI). Цей код включається до реєстраційної картки, виданої іноземцю, та використовується для ідентифікації пацієнта в електронній системі охорони здоров'я при зверненні до медичного закладу.

"Якщо у людини немає при собі коду ESI (забув, втратив тощо), його можна ідентифікувати за допомогою ім'я та прізвища, року народження, або слід шукати індивідуальне рішення", - стверджують у міністерстві.

Однак, якщо людина не зареєструвалася в Департаменті міграції та не отримала коду ESI, вона має право лише на екстрену медичну допомогу.

Які медичні послуги доступні для українців?

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що громадянам України, які зареєструвалися, доступний ширший спектр медичних послуг:

- невідкладна медична допомога;

- догляд за вагітними;

- допомога під час пологів;

- вакцинація проти COVID-19;

- профілактичні огляди та вакцинація неповнолітніх відповідно до календаря профілактичних щеплень для дітей;

- інші необхідні послуги індивідуального медичного обслуговування рівня І, ІІ та ІІІ, які у випадку ненадання можуть призвести до погіршення стану здоров'я пацієнта настільки, що йому потрібна невідкладна медична допомога;

- рецептурні ліки, виписані лікарем, оплачуються державним коштом;

Як пояснили фахівці Державної лікарняної каси, послуги першого рівня – це послуги, які надаються командою сімейного лікаря, первинного психічного здоров'я та стоматологом. Це також послуги з догляду, паліативного догляду та паліативного лікування. Усі інші послуги відносяться до рівня ІІ чи ІІІ.

"Неповнолітні, люди з обмеженою дієздатністю та пенсіонери можуть також отримувати інші медичні послуги, включаючи послуги з реабілітації та догляду. Їм також надаються централізовано оплачувані медичні послуги", - інформує Міністерство охорони здоров'я.

Якщо під час надання послуг буде встановлено, що стан здоров'я людини відповідає критеріям інвалідності, рівня працездатності та/або особливих потреб, його можна направити до Служби встановлення ступеню недуги та працездатності при Міністерстві соціального забезпечення та праці.

Поки українця не застраховано системою обов'язкового медичного страхування (PSD), заклад охорони здоров'я первинного рівня, який надає послуги сімейного лікаря, не може його зареєструвати. У цьому випадку лікарняна каса оплачує медичній установі кожен візит до сімейного лікаря, тому важливо, щоб пацієнт звертався до медичного закладу, який має договір з територіальною лікарняною касою.

Чи підпадають українці під дію PSD?



Які медичні послуги є безкоштовними для українців у Литві? / D. Umbraso/LRT nuotr.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що українці, які втекли від війни, не отримують у Литві обов'язкового медичного страхування (PSD), за винятком українців з тимчасовим посвідкою на проживання, які працюють та сплачують внески PSD.

Зверніть увагу, що не на всіх українців, які працюють у Литві, поширюється PSD, оскільки роботодавець може найняти людину як іноземця, і в цьому випадку внески PSD не сплачуються. В якості альтернативи роботодавець може найняти іноземця як резидента Литви (якщо він має посвідку на проживання та особистий ідентифікаційний номер) - на таких іноземців поширюються всі види соціального страхування, включаючи PSD.

Іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове проживання та працюють у Литві, стають учасниками системи обов'язкового медичного страхування Литви разом зі своїми неповнолітніми дітьми, які мешкають у Литві.

Однак, якщо жінка прибуває до Литви з неповнолітніми дітьми та не працює, її родина не охоплюється системою PSD, а неповнолітні діти отримують послуги, які не виходять за рамки послуг медичної допомоги, що надаються особам, охопленим обов'язковим медичним страхуванням. Якщо жінка зареєструвалася та отримала код ESI, на неї поширюються перелічені вище медичні послуги.

Неповнолітні іноземці без супроводу та особи, які постійно або тимчасово проживають у Литовській Республіці, які отримують будь-який вид пенсії відповідно до міжнародних договорів Литовської Республіки та щодо яких у цих міжнародних договорах передбачено застосування правових актів Литовської Республіки, які регулюють медичне страхування, охоплені обов'язковим медичним страхуванням. Цим особам також гарантовано той самий рівень медичних послуг, що відшкодовуються страховим Фондом обов'язкового медичного страхування, як і постійним мешканцям Литви.

Фахівці Державної лікарняної каси попереджають, що іноземець, який має дозвіл на тимчасове проживання у Литві, не може самостійно сплачувати внески обов'язкового соціального страхування (PSD). Такий іноземець страхується PSD лише у періоди, коли він працює.

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