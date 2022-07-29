В Литве не oсталось Моста хорошего настроения - житель деревни распилил его пилой

В Литве, в Игналинском районе, мужчина, недовольный интенсивным движением транспорта у своей усадьбы, распилил пилой близлежащий мост.

Из-за этого деревня разделилась на две части - теперь ее невозможно пересечь или проехать. Местный муниципалитет обещает обратиться в суд по поводу нанесенного ущерба и восстановить мост.

Двадцать лет назад в Игналине, в Гинучяй, был построен новый мост, названный Мостом хорошего настроения. Это значительно облегчило доступ в живописное место как для местных жителей, так и для туристов.

Однако сегодня от хорошего настроения не осталось и следа - моста нет, а деревянные конструкции распилены.

"Мы ходили тут гулять, потому что здесь есть очень красивые отреставрированные дома. (Мост) необходим, иначе невозможно перейти реку", - говорит местная жительница Вильма.

В Литве не сталось Моста хорошего настроения - житель деревни распилил его пилой / LRT stop kadras

Некоторое время назад муниципалитет Игналины начал на мосту ремонтные работы, но поздно вечером во вторник сюда начали звонить местные жители, которые сообщили о том, что кто-то пилит деревянные балки моста.

Рабочие не скрывают, что во время работы к ним подошел мужчина, который сказал, что моста тут не будет.

"Такое поведение непростительно. Мост нужен всей деревне, а один человек стоит на пути. По его мнению, никто не должен проезжать мимо его дома", - говорит староста Йонас Алекна.

По его словам, житель был возмущен тем, что после ремонта моста движение на этом участке стало еще более интенсивным. Полиция расследует точные обстоятельства инцидента, но пока никаких обвинений не выдвинуто, поскольку муниципалитет подсчитывает точный ущерб.

В Литве не сталось Моста хорошего настроения - житель деревни распилил его пилой / LRT stop kadras

"Инцидент будет рассматриваться как уничтожение имущества, но все будет зависеть от причиненного имущественного ущерба. Если ущерб меньше, то ему грозит административная ответственность, если больше - уголовная", - объясняет Артурас Блашкаускас, представитель Игналинского комиссариата полиции.

Муниципалитет Игналины предварительно оценил ущерб в 4 000 евро, что уже является предметом уголовного преследования. Мэр города удивлен сложившейся ситуацией, так как до сих пор жалоб на интенсивное движение в этом районе не поступало.

"Наша позиция очень проста. Мы восстановим мост как можно скорее и взыщем все убытки с того, кто нанес ущерб", - говорит мэр Игналины Юстас Расикас.

Тем временем жителям района и туристам придется некоторое время проходить лишние километры, чтобы попасть на другой берег реки.