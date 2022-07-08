7 тысяч православных Литвы обратились к президенту - выступают против раскола церкви

В пятницу представители Православной Церкви в Литве передали президенту Гитанасу Науседе подписи более 7 тыс. верующих, выражающих обеспокоенность по поводу нападок на церковь, ее раскола и выступающих за ее сохранение в Московском Патриархате.

«Я одна из волонтеров, собиравших подписи, сегодня мы подали обращение к президенту с просьбой о поддержке и защите от возможных межрелигиозных споров. Мы собрали подписи, чтобы показать, что в вопросе войны в Украине мы действительно против, мы поддерживаем руководство церкви", - сказала Валерия Алеева журналистам после посещения Президентского дворца в пятницу.

Викарий Виленско-Литовской епархии епископ Тракайский Амвросий заявил, что собранные подписи свидетельствуют о том, что и верующие, и православные священники, и епископы осуждают войну в Украине.

«Есть изложение позиции, поддержка Литовского государства и подтверждение того, что мы - граждане Литвы, которые поддерживают нашу страну Литву, молятся за нее. Мы видим, что то осуждение войны, которое сейчас высказывается на уровне и мирян, и священников, и епископов, очевидно, повторяется не раз, а все обвинения, которые пытаются предъявить, совершенно неприемлемы, это ложь и манипуляция», — сказал епископ Тракайский.

В обращении, подписанном православными мирянами и переданном президенту, выражается озабоченность «неоправданными нападками на Православную Церковь в Литве», а также выражается поддержка позиции Вильнюса и митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, который «безоговорочно осуждает войну и агрессию против Украины».

В обращении также осуждается разделение Православной Церкви в Литве, отмечается, что она канонически связана с Московским Патриархатом. В обращении также содержится просьба к властям и обществу не допускать углубления религиозной и национальной розни.

Православная церковь в Литве объединяет около 120 тыс. верующих.

Глава Православной церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий на минувшей неделе лишил священного сана четырех бывших священнослужителей, "за совершенные ими канонические преступления".

Лишенные священного сана бывшие священники критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской Православной Церковью. Они инициировали процесс перехода Православной Церкви в Литве из подчинения Московского Патриархата в подчинение Константинопольского Патриархата. Против этого возражает руководство Православной Церкви в Литве.

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она принадлежит к Московскому Патриархату.