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2022.06.21 12:18

Премьер Литвы: никакой блокады Калининграда нет

B L
BNS, LRT.lt 2022.06.21 12:18
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва не интерпретирует санкции Европейского Союза (ЕС) и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности - стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том что они не могут переваливаться и перевозиться», — заявила Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

«Все прочие товары, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой перевозятся», — добавила она.

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По ее словам, о доброй воле Литвы свидетельствует не расторгнутый договор о пассажирских перевозках, в ситуации, когда Россия не могла заплатить за него из-за международных санкций, примененных к банкам страны.

«В этот период были ситуации, когда, скажем, из-за определенных ограничений, примененных к банкам, Россия не могла оплатить перевозку пассажиров, что формально было бы поводом для расторжения договора, но перевозки продолжались, мы продолжали следовать контракту, были найдены финансовые институты, через которые можно было рассчитаться и погасить задолженность», — сказала премьер-министр.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные договоренности, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область, а Вильнюс заявил, что не вводил односторонних ограничений и что этот запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Шимоните с иронией оценивает обвинения России в нарушении международных соглашений, поскольку эта страна сама нарушила большинство соглашений.

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«Российская риторика мне кажется не новой. (...) Cмешно слышать риторику о нарушениях международных соглашений от государства, которое, я даже не знаю, какое из международных соглашений не нарушило», - сказала Шимоните.

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