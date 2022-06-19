Ракетный крейсер «Москва» в 2012 году

Новости

31 мин. назад

Хроника путинской войны. Разведка Украины: РФ не признает гибель 27 членов экипажа крейсера

Сельский туризм

Новости

1 ч. назад

Сельский туризм в этом году спасут свадьбы и корпоративы

Патриарх Кирилл

Новости

1 ч. назад

Патриарх Кирилл: "Наши ребята защищают Россию на поле боя"

Калининград

Новости

1 ч. назад

Литва ограничила транзит грузов в Калининград: подробности

Вручение Дале Грибаускайте премии за вклад в мировую экономику

Новости

2 ч. назад

Грибаускайте в Германии предупредила Европу: Путин втягивает нас в Третью мировую войну

ЕСПЧ

Новости

3 ч. назад

ЕСПЧ: Отказавшись выдать уроженцу Чечни паспорт иностранца, Литва нарушила его права

Война России против Украины

Новости

4 ч. назад

Что нужно Украине, чтобы вытеснить армию России: оценка военного эксперта

Российская пропаганда

Новости

5 ч. назад

Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России

Беженцы из Украины

Новости

6 ч. назад

НПО Stiprūs kartu предупреждает о критической нехватке жилья для беженцев

Петр Порошенко

Новости

6 ч. назад

Петр Порошенко: Для мира нам нужно оружие

Служба в костеле

Новости

7 ч. назад

Епископы: Гражданский союз девальвирует понятия брака и семьи

Канада и Гренландия "воевали" за остров Ганса почти 50 лет

Новости

7 ч. назад

Спиртоносная война между Данией и Канадой окончена. Страны поделили остров Ганса

Антивоенные акции в России

Новости

8 ч. назад

Тебя же не посадили. Истории россиян, на которых донесли за антивоенные взгляды

Елена и Владимир Зеленские

Новости

8 ч. назад

Елена Зеленская о президенте Украины: Он знает, как работать с камерами, но он не играет

Как многим украинцам, покидавшие оккупированные Россией территории, Андрею пришлось пройти через процесс "фильтрации"

Новости

8 ч. назад

Избиения и пытки током: ужасы российской "фильтрации" украинцев

Гражина Брашишките и персонаж из мульт. фильма "Дракон" ("Союзмультфильм", 1961 г.)

Новости

8 ч. назад

Музей театра, музыки и кино пробуждает воспоминания детства

Новости

2022.06.19 15:47

Литва ограничила транзит грузов в Калининград: подробности

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.19 15:47
Калининград
Калининград / Shutterstock.com

В субботу Литва официально объявила, что прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории России в Калининградскую область. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. Однако заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в субботу отметил, что в настоящее время Литва лишь ожидает от Еврокомиссии разъяснений по применению европейского санкционного режима к калининградскому коммерческому транзиту, а Алиханов поспешил с оценкой действий Литвы.

"Безусловно, все новости, выставляющие западные страны врагами России, сразу подхватываются прессой", – сказал он.

Мантас Адоменас
Мантас Адоменас / фото BNS

Представитель литовского железнодорожного концерна LTG Мантас Дубаускас заявил, что его компания реализует санкции ЕС против России и Беларуси, которые должны были полностью вступить в силу к середине июня.

Запрет транзита грузов через страны Евросоюза, даже если транзит осуществляется из одной российской территории в другую, коснется угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Разрешение на транзит в Калининградскую область нефтепродуктов будет действовать до 10 августа, после этой даты они тоже могут попасть под санкции, однако окончательно этот вопрос ещё не прояснён.

По словам Антона Алиханова, импорт российских грузов в область по железной дороге снизится на 40–50%. Губернатор призвал жителей Калининграда и области не паниковать и не запасаться товарами: по его словам, грузы из "большой" России будут доставляться по морю паромами. Он призвал российские власти интенсифицировать паромное сообщение между грузовым портом Усть-Луга в Ленинградской области и портом Балтийск под Калининградом.

Алиханов также сообщил, что призвал МИД России и федеральные власти обсудить ответные меры на ограничение транзита грузов через Литву. Пока официальной реакции российских властей нет.

Пассажирский железнодорожный транзит в Калининград продолжается по прежним правилам.

Радио Свобода

Калининград
Мантас Адоменас
# Литва
Ракетный крейсер «Москва» в 2012 году
13
31 мин. назад

Хроника путинской войны. Разведка Украины: РФ не признает гибель 27 членов экипажа крейсера

13
Сельский туризм
1 ч. назад

Сельский туризм в этом году спасут свадьбы и корпоративы

Патриарх Кирилл
1 ч. назад

Патриарх Кирилл: "Наши ребята защищают Россию на поле боя"

Вручение Дале Грибаускайте премии за вклад в мировую экономику
2 ч. назад

Грибаускайте в Германии предупредила Европу: Путин втягивает нас в Третью мировую войну

ЕСПЧ
3 ч. назад

ЕСПЧ: Отказавшись выдать уроженцу Чечни паспорт иностранца, Литва нарушила его права

Война России против Украины
4 ч. назад

Что нужно Украине, чтобы вытеснить армию России: оценка военного эксперта

Российская пропаганда
5 ч. назад

Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России

Беженцы из Украины
6 ч. назад

НПО Stiprūs kartu предупреждает о критической нехватке жилья для беженцев

Петр Порошенко
6 ч. назад

Петр Порошенко: Для мира нам нужно оружие

Служба в костеле
7 ч. назад

Епископы: Гражданский союз девальвирует понятия брака и семьи

Война России против Украины
6
2022.06.18 22:18

Хроника путинской войны. Владимир Зеленский посетил город Николаев

6
Ракетный крейсер «Москва» в 2012 году
13
2022.06.19 16:51

Хроника путинской войны. Разведка Украины: РФ не признает гибель 27 членов экипажа крейсера

13
Телефон
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.06.19 07:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Позвони России": как волонтеры Литвы и других стран говорят с россиянами о войне в Украине

Видео
Как многим украинцам, покидавшие оккупированные Россией территории, Андрею пришлось пройти через процесс "фильтрации"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.06.19 09:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Избиения и пытки током: ужасы российской "фильтрации" украинцев

Этот материал содержит описания, которые могут шокировать некоторых читателей N-14
Электричество
2022.06.18 18:23

Важная новость: не выбравшим поставщика электроэнергии – еще неделя на раздумье

ЕСПЧ
2022.06.19 13:30

ЕСПЧ: Отказавшись выдать уроженцу Чечни паспорт иностранца, Литва нарушила его права

Алина Орлова
2022.06.19 06:45

Алина Орлова: Музыка никуда не пропадет

Вручение Дале Грибаускайте премии за вклад в мировую экономику
2022.06.19 15:13

Грибаускайте в Германии предупредила Европу: Путин втягивает нас в Третью мировую войну

Борис Акунин
2022.06.19 08:25

Дом книги "Молодая Гвардия" снял с продажи книги Акунина

Война России против Украины
2022.06.19 13:20

Что нужно Украине, чтобы вытеснить армию России: оценка военного эксперта