Литва ограничила транзит грузов в Калининград: подробности

В субботу Литва официально объявила, что прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории России в Калининградскую область. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. Однако заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в субботу отметил, что в настоящее время Литва лишь ожидает от Еврокомиссии разъяснений по применению европейского санкционного режима к калининградскому коммерческому транзиту, а Алиханов поспешил с оценкой действий Литвы.

"Безусловно, все новости, выставляющие западные страны врагами России, сразу подхватываются прессой", – сказал он.

Мантас Адоменас / фото BNS

Представитель литовского железнодорожного концерна LTG Мантас Дубаускас заявил, что его компания реализует санкции ЕС против России и Беларуси, которые должны были полностью вступить в силу к середине июня.

Запрет транзита грузов через страны Евросоюза, даже если транзит осуществляется из одной российской территории в другую, коснется угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Разрешение на транзит в Калининградскую область нефтепродуктов будет действовать до 10 августа, после этой даты они тоже могут попасть под санкции, однако окончательно этот вопрос ещё не прояснён.

По словам Антона Алиханова, импорт российских грузов в область по железной дороге снизится на 40–50%. Губернатор призвал жителей Калининграда и области не паниковать и не запасаться товарами: по его словам, грузы из "большой" России будут доставляться по морю паромами. Он призвал российские власти интенсифицировать паромное сообщение между грузовым портом Усть-Луга в Ленинградской области и портом Балтийск под Калининградом.

Алиханов также сообщил, что призвал МИД России и федеральные власти обсудить ответные меры на ограничение транзита грузов через Литву. Пока официальной реакции российских властей нет.

Пассажирский железнодорожный транзит в Калининград продолжается по прежним правилам.

Радио Свобода