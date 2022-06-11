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2022.06.11 11:38

Сегодня в Вильнюсе открывается украинский культурно-образовательный центр

BNS2022.06.11 11:38
Елена Зеленская
Елена Зеленская / Vida press nuotr.

Сегодня в одном из вильнюсских корпусов университета им. Витаутаса Великого открывается украинский культурно-образовательный центр. К участникам мероприятия дистанционно обратится первая леди Украины Елена Зеленская.

По сообщению президентской канцелярии, во время официального открытия символическую ленточку перережут первая леди Литвы Диана Науседене, посол Украины в Литве Петро Бешта и ректор университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис.

Президентская канцелярия объявила, что культурно-образовательное пространство для украинской общины Литвы будет функционировать как неакадемическое подразделение университета им. Витаутаса Великого в Вильнюсе.

Инициаторами и патронессами украинского центра стали первые леди Литвы и Украины.

Диана Науседене
Диана Науседене / LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Д. Науседене подчеркивает, что украинский культурно-образовательный центр может стать примером тесного двустороннего сотрудничества.

По ее словам, одна из главных задач такого центра – не только предоставить физическое пространство людям, покинувшим Украину и стремящимся успешно интегрироваться в Литве, но и создать им условия для развития своей культуры в нашей стране, а также реализовывать другие важные идеи в долгосрочной перспективе.

Центр возглавит сигнатарий Акта о независимости и бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа.

Елена Зеленская
Диана Науседене
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